L’une des armes les moins utilisées de Modern Warfare 3 possède un Time to Kill (TTK) de “fou” dans Warzone, mais à une condition.

La mise à jour Saison 4 Rechargée pour Modern Warfare 3 et Warzone a bouleversé la méta du battle royale, avec les dominants KAR98K et Superi 46 relégués au second plan.

Ce grand changement a permis à d’autres armes de prendre de l’importance, y compris certaines options sous-utilisées de Modern Warfare 2, et des favoris de longue date de MW3. Prenez par exemple le Sidewinder, une arme autrefois moquée, qui possède désormais l’un des meilleurs TTK de Warzone.

Cependant, ce n’est pas la seule option avec un TTK rapide dans le battle royale. Selon WhosImmortal, le WSP Stinger est également très performant.

« Honnêtement, je suis un peu surpris que cela n’ait pas été ajusté parce que son TTK à courte portée, bien qu’il y ait un peu de RNG, est absolument fou, » a déclaré le youtubeur dans sa vidéo du 13 juillet.

« Cette arme, lorsqu’elle est utilisée à l’intérieur des bâtiments, en fin de partie, face à face avec les ennemis, permet de pulvériser tout sur son passage. Il est difficile de la surpasser, que vous utilisiez une SMG méta ou un fusil à pompe. Elle est incroyable en akimbo. »

Accessoires pour le WSP Stinger :

Bouche : Breacher Device S

Breacher Device S Laser : XTEN Sidearm-L 400

XTEN Sidearm-L 400 Munitions : 9mm High Grain

9mm High Grain Chargeur : Chargeur de 32 cartouches

Chargeur de 32 cartouches Poignée arrière : Akimbo WSP Stinger

Le TTK de ce pistolet est d’un peu plus de 430 ms dans des combats jusqu’à environ 16 mètres, et il surpasse certaines SMG de la méta jusqu’à environ 23 mètres.

Comme le souligne WhosImmortal, le côté aléatoire de la configuration Akimbo signifie que l’arme secondaire sera parfois un peu incohérente, mais absolument dévastatrice à courte portée. Donc, essayez-la.