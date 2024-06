Les joueurs de MW3 dénoncent l’inutilité de cet accessoire qui est un cauchemar à débloquer

Les joueurs de MW3 ont vivement critiqué la nouvelle pièce détachée du RGL-80, beaucoup la qualifiant d’inutile alors que son processus de déblocage était un véritable calvaire.

Le JAK-Thumper 656 est un nouveau kit de conversion du RGL-80, qui permet au lance-grenades d’accéder à différents types de munitions, comme les obus, les grenades collantes et les charges perforantes, tout en améliorant la vélocité des balles.

Pour le débloquer, vous devez compléter cinq défis de la Semaine 4, et la plupart des défis impliquent de réaliser des éliminations explosives avec différents équipements. Cela a entraîné une augmentation majeure des joueurs utilisant des lanceurs, des munitions explosives et des séries d’éliminations aériennes dans les parties pour débloquer ce nouvel accessoire, ce qui a causé une certaine frustration.

Un utilisateur sur Reddit a affirmé avoir eu une “crise” en essayant de débloquer le JAK-Thumper 656, et pour enfoncer le clou, un autre joueur a répondu : “Attends de voir à quel point cet accessoire est mauvais. Toute cette douleur pour rien.“

De nombreux commentaires sur ce post Reddit ont également exprimé leur déception face au kit de conversion du RGL-80, et certains affirment même qu’il est “buggé”. “Vous ne pouvez pas l’équiper“, a déclaré un joueur, tandis qu’un autre a partagé une expérience similaire : “Oui. Débloqué, et ça ne me permet pas de l’équiper non plus !“

Si certains n’ont aucun problème pour l’équiper, lorsqu’il est utilisé, les avis sont unanimes : “c’est complètement nul“.

Il est toutefois bon de préciser que le RGL-80 a subi un nerf le 4 juin, ce qui n’aide pas sa puissance avec ce nouvel accessoire. Cependant, étant donné les avis des joueurs sur cet accessoire, il est probable que la mise à jour Rechargée de la Saison 4 apporte les changements nécessaires pour qu’il soit au moins utilisable.