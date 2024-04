Jujutsu Kaisen : Megumi a-t-il perçu le doigt de Sukuna chez Yuji ?

MANGA Plus

Le chapitre 257 de Jujutsu Kaisen et une théorie populaire sur les réseaux sociaux ont convaincu les fans que Megumi avait perçu le doigt de Sukuna chez Yuji dès le chapitre 1. Mais est-ce vraiment le cas ?

Le chapitre 257 de Jujutsu Kaisen a levé le voile sur de nombreuses zones d’ombre concernant Yuji Itadori et Ryomen Sukuna. On a ainsi appris que Sukuna avait dévoré son jumeau dans le ventre de sa mère, qui s’est ensuite incarné en Jin Itadori après plusieurs siècles. Après la mort de Kaori Itadori, Kenjaku a pris possession de son corps et a ensuite donné naissance à Yuji.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

De plus, il est révélé que c’est Kenjaku qui a préparé Yuji pour que ce dernier devienne le réceptacle du Roi des Fléaux, puisque Yuji était né avec un doigt de Sukuna scellé en lui. Ainsi, le jeune exorciste était destiné à devenir un joueur de la Traque Meurtrière avant même sa naissance. Cependant, dès qu’il a été révélé que Yuji l’avait scellé en lui avant d’avaler un doigt dans le chapitre 1, une publication populaire est devenue virale sur X/Twitter, affirmant que Megumi l’avait perçu dès la première fois qu’il a vu Yuji.

C’est pourquoi de nombreux fans sont convaincus que Gege Akutami avait tout prévu dès le départ Cependant, bien que l’interprétation soit intéressante, elle n’est pas entièrement vraie.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Megumi a-t-il perçu le doigt scellé de Sukuna chez Yuji dès le chapitre 1 ?

MANGA Plus

Non, Megumi n’a pas perçu le doigt scellé de Sukuna chez Yuji dans le chapitre 1 de Jujutsu Kaisen.

Tout d’abord, Yuji était incroyablement rapide bien avant d’avoir des sorts ou de l’énergie occulte. Dans le chapitre 1, il court à la vitesse d’une voiture, comme quelqu’un le dit, il peut sprinter 50 mètres en trois secondes. C’est un laps de temps très court pour que Megumi réalise quoi que ce soit.

Il a lui-même confirmé dans ce même chapitre que ce qu’il avait perçu était la boîte contenant des restes d’énergie occulte appartenant au doigt de Sukuna. Yuji avait pris le doigt avec la boîte, avait ensuite donné le doigt de Sukuna à ses amis et avait gardé la boîte avec lui.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

De plus, il n’y a aucune raison de croire que Gojo ou quelqu’un d’autre à l’école n’aurait pas perçu cela, avec ou sans le second doigt fusionnant avec le corps de Yuji.

MANGA Plus

Une autre preuve que Megumi n’a pas perçu le doigt scellé de Sukuna est donnée dans le chapitre 59 lorsque Megumi révèle spécifiquement que personne ne sait rien de la malédiction de Tsumiki. Pourtant, elle avait un fragment de Yorozu scellé en elle de la même manière que Kenjaku avait scellé le doigt de Sukuna à l’intérieur de Yuji.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Kenjaku a même caché le pouvoir de ces fragments afin que personne ne les remarque jusqu’à ce qu’il le révèle lui-même. Après le Drame de Shibuya, il commence la Traque Meurtrière et éveille ses cibles en tant que joueurs. Par conséquent, l’étincelle que Megumi a ressentie au chapitre 1 n’aurait pas pu être le doigt de Sukuna, mais plutôt l’énergie occulte émanant de la boîte qui contenait la relique de classe S.

Vous pouvez consulter la date de sortie et d’autres spoilers du chapitre 258 de Jujutsu Kaisen. Pour en savoir plus sur Jujutsu Kaisen, vous pouvez également consulter cet article sur le lien entre Yuji et Sukuna, ou encore celui l’explication du nouveau sort de Yuji.

L’article continue après la publicité