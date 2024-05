Le chapitre 1115 de One Piece s’amuse à teaser un retour absurde pour Eustass Kid

À la grande stupéfaction des fans, le chapitre 1115 de One Piece tease le retour du pirate après une longue absence, à un détail près.

C’est en ce moment l’effervescence dans le manga One Piece : le message de Vegapunk a enfin commencé, et les révélations s’enchaînent. On en découvre un peu plus sur le Mother Flame et ses dernières utilisations, le passé de Joy Boy sera bientôt révélé et on comprendra ainsi son implication dans tout ce qui entoure le Siècle Oublié.

Mais ce qui a le plus frappé les lecteurs, c’est une vérité terrible : le monde va sombrer dans l’océan. Et alors que l’enregistrement du savant continue, les spoilers ont laissé entrevoir le retour d’Eustass Kid dans le chapitre 1115 de One Piece, d’une façon particulièrement inattendue. Le pirate va-t-il vraiment revenir ? On vous explique tout.

Eustass Kid va-t-il vraiment revenir dans le chapitre 1115 de One Piece ?

Selon les spoilers, le chapitre 1115 de One Piece tease le retour d’Eustass Kid d’une manière très surprenante : l’équipage sera en réalité singé par celui de Demalo Black.

crunchyroll

Après la bataille de Wano, Kid avait à nouveau défié Shanks à Erbaf et subi une défaite écrasante. Son équipage avait également remis les copies des Ponéglyphes qu’il possédait et s’était rendu. Cependant, le statut de Kid est resté inconnu depuis lors.

Et alors que les chapitres ont suivi sans donner de nouvelles, le commentaire d’un leaker du chapitre 1115 de One Piece a mis le feu aux poudres : “Bon chapitre pour les fans de Kid.” Mais le smiley aurait dû avertir les fans qu’il y avait anguille sous roche.

Car en réalité, Eustass Kid apparaîtra bien dans le chapitre 1115, mais il s’agira en fait d’un déguisement porté par Demalo Black – qui s’était déjà amusé à faire du cosplay en reprenant les tenues de Luffy et ses compagnons. Alors que le message de Vegapunk sera diffusé, les lecteurs pourront voir plusieurs personnages réagir aux révélations. C’est de cette manière que Demalo et son équipage seront surpris en plein cosplay de l’équipage de Kid.

Si le chapitre 1115 de One Piece ne s’intéressera que brièvement au pirate disparu, c’est parce qu’il se penchera avant tout sur Joy Boy et son implication dans une guerre longue de plusieurs siècles.

