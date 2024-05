Jujutsu Kaisen : Est-ce que Yuta meurt dans le manga ?

Les spoilers du chapitre 261 sont tombés et n’annoncent rien de bon pour les fans de Yuta : le personnage meurt-il dans le manga Jujutsu Kaisen ?

L’auteur de Jujutsu Kaisen a toujours adoré lâché d’énormes retournements de situation et n’hésite pas à plonger ses personnages dans des situations complexes. L’arc de la bataille du no man’s land de Shinjuku compte parmi les plus meurtriers pour les exorcistes, qui tombent les uns après les autres face à Sukuna.

Après la disparition de Gojo dans un rebondissement sanglant, les héros ont dû se serrer les coudes pour lutter face au roi des fléaux. Au milieu des combats, l’un d’eux a tout de même culminé : celui de Yuta Okkotsu et son Extension du Territoire, soutenu par Yuji qui faisait son retour dans le manga. Yuta venait alors de se débarrasser de Kenjaku, et les deux élèves de l’ancien Possesseur du Sixième Œil avaient ainsi pu se concentrer sur le roi des fléaux, lui menant la vie dure.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Malheureusement, ça n’avait pas suffi : blessé, Yuta était ramené de justesse pour être soigné en urgence. A-t-il survécu ? Attention : spoilers du chapitre 261 de Jujutsu Kaisen droit devant !

Yuta est-il toujours en vie dans le manga Jujutsu Kaisen ?

Oui, Yuta Okkotsu est encore vivant dans le manga Jujutsu Kaisen.

crunchyroll

On pensait ne plus voir le jeune homme avant un bon moment, mais c’était sans compter sur les idées tortueuses de Gege Akutami : d’après les spoilers du chapitre 261 de Jujutsu Kaisen, l’exorciste de classe S fait son retour… mais sous les traits de son défunt mentor, Satoru Gojo !

On apprend ainsi que Yuta a donné Kenjaku à manger à Rika, pour que son familier copie la technique des transferts de cerveaux. De cette manière, le jeune homme a pu transplanter son propre cerveau dans le corps de Gojo, réparé au préalable par Shoko Ieiri. Parce que la fin justifie les moyens, les exorcistes ont décidé que pour vaincre Sukuna, il fallait accepter que l’un d’eux se transforme en monstre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La fin du chapitre 261 montrera ainsi le début de l’affrontement entre le roi des fléaux et le nouveau Possesseur du Sixième Œil, qui a désormais accès à la technique de l’Infini de Gojo. Mais le sort inné n’est pas anodin, et pourrait bien mettre la vie de Yuta en péril.

La technique du jeune homme lui permet de copier celle des autres pendant cinq minutes. Mais personne ne sait ce qui se passera au-delà de ces cinq minutes : l’Infini de Gojo va-t-il prendre le dessus sur lui, qui se retrouve désormais bloqué dans le corps détenant le Sixième Œil ?

L’article continue après la publicité

En rapport: Les spoilers du chapitre 255 de Jujutsu Kaisen teasent le retour de personnages populaires

L’article continue après la publicité

Deux options se présentent, d’après les exorcistes qui élaborent le plan risqué dans le chapitre 261 : soit la technique est passive et finira par avoir raison de Yuta, soit elle doit être volontairement activée, et Yuta n’aura qu’à s’abstenir de l’utiliser à nouveau pour survivre.

Malheureusement, les lecteurs n’auront pas le fin mot de l’histoire tout de suite, car une pause d’une semaine marquera la publication de Jujutsu Kaisen après le chapitre 261.