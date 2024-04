Jujutsu Kaisen : quelle est la taille de Satoru Gojo ?

Satoru Gojo n’est pas seulement l’un des personnages les plus populaires de Jujutsu Kaisen, mais aussi l’un des plus grands. Mais quelle est la taille du fameux exorciste de classe S ?

Le personnage le plus apprécié de Jujutsu Kaisen est sans aucun doute Satoru Gojo, qui apparaît comme un enseignant aussi excentrique que jovial pour nos exorcistes en herbe. Il est l’exorciste le plus puissant de l’ère moderne et est l’héritier du redoutable Pouvoir de l’Infini, mais aussi et surtout du légendaire Sixième Œil, un don extrêmement rare qui apparaît chez certains membres du clan Gojo.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

C’est justement ce pouvoir rarissime qui lui permet d’utiliser pleinement le Pouvoir de l’Infini, et qui a permis au personnage d’être qualifié de “Plus Grand Exorciste de Notre Époque”. Mais en réalité, tout a commencé dès les premiers instants de Gojo, puisque sa naissance a modifié l’équilibre même du monde. Le déclin du monde des exorcistes s’est arrêté grâce à un seul enfant, marquant ainsi le début d’une ère victorieuse pour les exorcistes qui luttaient contre les maîtres des fléaux.

Mais d’un autre côté, la force croissante des fléaux était également due à l’existence de Gojo. De ce fait, la qualité globale des exorcistes a considérablement augmenté au fil des années. Comme les personnes de l’ère moderne dans Jujutsu Kaisen étaient faibles, l’arrivée de Satoru Gojo a donc été un véritable tournant.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quelle est la taille de Satoru Gojo dans Jujutsu Kaisen ?

Crunchyroll

Dans Jujutsu Kaisen, Satoru Gojo mesure plus de 190 cm.

Il est l’un des personnages les plus grands de l’œuvre de Gege Akutami et fait environ la même taille qu’Aoi Todo, Masamichi Yaga et Panda. Cependant, les cheveux en piques de Gojo le font paraître plus grand qu’il ne l’est. Il peut aussi sembler intimidant au premier abord, mais il s’avère être en réalité très joueur avec ses élèves et ses collègues, si bien qu’ils se détendent rapidement en sa présence.

Jujutsu Kaisen n’est pas seulement populaire pour son système de pouvoirs complexe et son intrigue prenante, mais aussi pour le design des personnages. Beaucoup sont très charismatiques, et Gojo trône très certainement au sommet de cette liste pour de nombreux fans.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

2023 fut une année aussi excitante que déprimante pour les fans de Gojo. La deuxième saison de l’anime a débuté en juillet 2023 et était divisée en deux parties. La première était intitulée l’Arc du Trésor Caché / Mort Prématurée, également connue sous le nom d’Arc du Passé de Gojo, et revenait donc sur ses années en tant qu’étudiant à l’école d’exorcisme de Tokyo.

Pendant ce temps, le manga a marqué son retour de la Lisière du Supplice dans laquelle il avait justement été enfermé durant l’Arc du Drame de Shibuya (soit pendant la saison 2 de l’anime). Il est alors revenu pour se mesurer au terrifiant Ryomen Sukuna, aka le Roi des Fléaux. Leur combat a duré pendant plusieurs mois, et s’est terminé par la défaite de Gojo dans le chapitre 236, sorti en septembre 2023.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour plus d’informations sur Jujutsu Kaisen, consultez la liste des personnages les plus puissants ayant été vaincus par Sukuna, ou encore les théories de fans les plus étranges.