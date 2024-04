Fairy Tail 100 Years Quest : les fans déçus par le visuel des personnages

Un nouveau visuel des personnages de l’anime Fairy Tail : 100 Years Quest vient d’être dévoilé et les fans sont déçus pour une raison bien précise.

Adapté du manga de Hiro Mashima, Fairy Tail était sans nul doute l’un des animes les plus populaires dans les années 2010. Et alors qu’il s’est terminé en 2019, nous avions appris en 2021 que la suite, intitulée Fairy Tail : 100 Years Quest, allait elle aussi avoir droit à son adaptation animée. Après plusieurs années d’attente, les fans vont bientôt pouvoir retrouver Natsu et les autres mages de la plus célèbre des guildes du royaume de Fiore, puisque la sortie du nouvel anime est prévue pour cet été.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Produit par J.C. Staff, Fairy Tail : 100 Years Quest va débuter en juillet 2024. Et à l’approche de la sortie de l’anime, le studio a dévoilé un visuel inédit des personnages principaux. Sur le visuel en question, on peut ainsi revoir les protagonistes, à savoir “la Salamandre” Natsu Dragnir, mais aussi Lucy Heartfilia, Erza Scarlett, Grey Fullbuster, Wendy Marvel, sans oublier les deux Exceeds de la bande, Happy et Carla.

Cependant, les fans sont assez déçus par le visuel des personnages. Beaucoup se plaignent qu’il n’y a rien de nouveau dans les designs des personnages de la suite. Bien que Fairy Tail : 100 Years Quest soit la suite directe de l’intrigue originale, les fans s’attendaient quand même à découvrir quelques évolutions chez l’apparence des personnages, que ce soit les tenues ou les coiffures.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Donc… en gros, rien n’a changé ?” a écrit un fan sur Reddit.

Un autre a commenté : “C’est ça avec Fairy Tail, on a l’impression que rien ne change jamais.”

Certains utilisateurs ont remarqué que le nouveau visuel des personnages de Fairy Tail : 100 Years Quest semble un peu déformé, “L’image est comme écrasée (?) ou quelque chose ? Lucy semble avoir des membres plus courts mais elle est maintenant plus entassée lol.”

De nombreux fans soulignent également que l’anime, et plus globalement le manga Fairy Tail : 100 Years Quest, est inutile dans son ensemble, estimant que la fin de l’anime original était assez concluante. C’est pourquoi certains pensent que ce nouvel anime a simplement pour objectif de capitaliser sur l’ancienne popularité de la franchise, à l’instar de cet internaute qui s’est moqué en revisitant le titre de cette suite : “Fairy Tail : 100 Years of Milking the Series to Death” (litt. : 100 ans à traire la série à mort).

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien que Fairy Tail ait été parmi les animes les plus plébiscités par le passé, les réactions des fans indiquent que la popularité de la série est en déclin. Reste à voir si le nouvel anime pourra changer cela. En attendant, découvrez la liste des animes de ce mois-ci.