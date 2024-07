Fairy Tail 100 Years Quest : Le calendrier de sortie des épisodes

L’anime Fairy Tail 100 Years Quest s’apprête à démarrer, et pour ne rien rater du retour de Natsu et compagnie, on vous propose le calendrier détaillé des épisodes.

La saison estivale a commencé pour les animes, et une guilde bien connue compte parmi les séries à ne surtout pas manquer : Fairy Tail a triomphé face à Acnologia, mais ses mages sont encore loin de la retraite. Parce qu’il n’est pas possible de retenir Natsu quand il est lancé, Fairy Tail 100 Years Quest s’apprête à débarquer sur les écrans des spectateurs pour leur dévoiler une nouvelle quête qui s’annonce palpitante.

L’adaptation du manga populaire de Hiro Mashima va ainsi se tourner vers la mission la plus épique et dangereuse possible, réservée aux rangs S – qui n’ont d’ailleurs jamais réussi à aller au bout. Natsu, Lucy, Grey, Wendy et Erza pourront-ils réussir là où tous leurs prédécesseurs ont échoué en un siècle de tentatives ? Pour ne rien rater de Fairy Tail 100 Years Quest, on vous présente le calendrier de sortie des épisodes connu à ce jour.

Quand sort le premier épisode de Fairy Tail 100 Years Quest ?

Le premier épisode de Fairy Tail 100 Years Quest sortira le 7 juillet 2024 à 11h30 sur ADN.

Le reste de l’anime sortira de manière hebdomadaire. Les épisodes seront en accès gratuit pendant une semaine après leur diffusion, puis passeront en accès limité, et seront réservés aux abonnés de la plateforme de streaming. À noter qu’à ce stade, le nombre d’épisodes n’a pas encore été dévoilé.

Vous pouvez retrouver ci-dessous le calendrier de sortie des épisodes connu à ce jour pour Fairy Tail 100 Years Quest :

Épisode 1 : 7 juillet 2024

Épisode 2 : 14 juillet 2024

Épisode 3 : 21 juillet 2024

Épisode 4 : 28 juillet 2024

Épisode 5 : 4 août 2024

Du côté de l’histoire, le résumé officiel d’ADN décrit Fairy Tail 100 Years Quest de cette manière : “En dépit de leur éclatante victoire sur Acnologia et Zeleph, l’heure n’est pas au repos pour le quintet le plus survolté de Fairy Tail. Natsu, Lucy, Grey, Erza et Wendy s’engagent dans une mission d’une extrême dangerosité : achever la légendaire Quête de 100 ans et terrasser les cinq Dragons Divins, un exploit que nul mage n’est parvenu à concrétiser. Mais pourront-ils en surmonter les périls sans le moindre sacrifice ?“

