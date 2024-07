Les nouveaux chara-designs de Dragon Ball DAIMA divisent les fans

Dragon Ball DAIMA a révélé de nouveaux designs de personnages (ou chara-designs en anglais), laissant les fans divisés avant la sortie de l’anime.

Dragon Ball est l’une des franchises d’anime et de manga les plus populaires au monde, avec plusieurs spin-offs et films à son actif, sans même parler des jeux vidéo et autres produits dérivés. Et pour fêter ses 40 ans, elle avait annoncé l’arrivée d’un tout nouvel anime, intitulé Dragon Ball DAIMA.

L’article continue après la publicité

Cette histoire totalement inédite va se concentrer sur Goku et Kaiō Shin, qui se retrouvent transformés en enfants par un démon. Maintenant, ils doivent trouver un moyen de retrouver leurs corps d’origine. Cependant, cela est plus facile à dire qu’à faire, d’autant qu’ils doivent faire face à de nouveaux ennemis surpuissants.

L’article continue après la publicité

Bien que l’anime n’ait pas encore de date de sortie exacte, on sait qu’il fera ses débuts en octobre 2024. Et les fans ont récemment pu avoir un nouvel aperçu du projet, et ce grâce aux nouveaux designs de personnages partagés sur les réseaux, nous permettant ainsi de voir la nouvelle apparence de Goku, Shin, Vegeta et Piccolo en version “mini”. Mais cela nous permet également de découvrir les nouveaux personnages introduits dans l’anime, à savoir Gomah, Masked Majin et Glorio.

L’article continue après la publicité

Un internaute a alors répondu à la publication ci-dessus en déclarant : « Autant j’ai vraiment envie de regarder cela pour Toriyama, je ne peux tout simplement pas à cause des designs terribles et du style chibi qui ne me conviennent pas. De plus, je ne veux pas me forcer à regarder ça non plus. En plus, j’ai la partie 3 de Bleach Blood War et la saison 3 d’Arifureta aussi ».

L’article continue après la publicité

« Personnellement, j’aurais aimé que les cheveux de Goku soient plus éloignés du modèle des aperçus et qu’ils enlèvent la brillance, cela les fait presque ressembler à du chewing-gum. J’ai hâte de voir la série cependant », a écrit un autre.

L’article continue après la publicité

Un troisième a écrit : « Il est clair que le Masked Majin est Panji, mais la chose la plus intéressante est que nous avons enfin le nom et le design du nouveau méchant. »

Cependant, bien que certains fans soient mécontents du nouveau design, d’autres sont satisfaits de la mise à jour.

L’article continue après la publicité

L’un d’eux a tweeté : « Le nouveau Dragon Ball rend mon âme heureuse. Aucun loser vivant dans un sous-sol ne me fera le détester, vous pouvez tous être misérables seuls ».

L’article continue après la publicité

Et en attendant le retour de Goku et des autres Z Fighters dans le prochain anime Dragon Ball DAIMA, découvrez notre liste des animes de l’été 2024 à voir en streaming.