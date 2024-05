The Ghost in the Shell : tout ce qu’on sait sur le nouvel anime

Ghost in the Shell, le légendaire manga de Masamune Shirow, va enfin avoir droit à une nouvelle adaptation. Il s’agit cette fois-ci d’une toute nouvelle série animée, réalisée par un studio bien connu. Voici tout ce qu’il faut savoir à son sujet.

Pour de nombreux fans, Ghost in the Shell est surtout connu grâce au film d’animation de 1995 réalisé par Mamoru Oshii. Ce film emblématique, devenu un véritable classique auprès des fans de cyberpunk, a aidé à populariser le médium en dehors du Japon et reste l’un des meilleurs animes jamais réalisés.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais bien que ce film soit excellent, il avait pris quelques libertés avec le manga d’origine. Il en va de même pour les autres adaptations que nous avons eues au fil des années.

Cette nouvelle version de Ghost in the Shell pourrait être la plus fidèle au travail original de Masamune. Un nouveau projet d’adaptation qui apparaît comme étant d’autant plus prometteur qu’il est pris en charge par un studio d’animation qui a désormais fait ses preuves. Voici donc tout ce qu’on sait sur le prochain anime, intitulé The Ghost in the Shell.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Oui, les fans ont pu avoir une première fenêtre de sortie, l’anime The Ghost in the Shell étant prévu pour 2026. Cela a été révélé lors de l’annonce initiale de Science SARU.

Cela indique que la production en est encore à ses débuts, ce qui donne à l’équipe une certaine flexibilité pour la sortie, puisque l’anime pourrait débarquer dans le courant de l’année 2026.

Y a-t-il un teaser pour The Ghost in the Shell ?

The Ghost in the Shell a reçu un bref teaser lors de l’annonce initiale. La vidéo contient plusieurs pages du manga de Masamune Shirow, enrichies de petites animations.

L’article continue après la publicité

En rapport: Cet anime populaire reprend enfin après 13 ans de pause

L’article continue après la publicité

Les images montrent le major Motoko Kusanagi et la Section 9 de la Sécurité Publique dans diverses situations. La scène emblématique où Motoko saute d’un gratte-ciel et active sa tenue de camouflage est incluse, ce qui suggère clairement que l’idée ici est de contester les modifications apportées dans le film de 1995 et ses suites.

Qui est en charge de The Ghost in the Shell ?

L’anime The Ghost in the Shell est réalisé par Science SARU, en collaboration avec Bandai Namco Filmworks, Kodansha et Production I.G. Les membres de l’équipe n’ont pas encore été nommés, nous ne savons donc pas encore qui sont le réalisateur ou le scénariste.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Masaaki Yuasa, un cinéaste d’animation très expérimenté, a co-fondé Science SARU, il pourrait donc potentiellement être impliqué. Il a l’expertise en tant que réalisateur, s’étant notamment démarqué avec The Tatami Galaxy ou encore Ping Pong, sans oublier bien évidemment Devilman Crybaby. Toutefois, beaucoup de ses travaux récents ont été des longs-métrages, et il pourrait vouloir rester dans ce domaine. Hélas, tout cela n’est que spéculation pour l’instant.

The Ghost in the Shell est-il un reboot ?

Il a été fortement suggéré que le nouvel anime Ghost in the Shell sera un reboot de l’histoire, adaptant le manga depuis le début. L’image d’annonce contient le Major Motoko Kusanagi et un Fuchikoma, deux éléments clés du manga d’origine.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le teaser montre également des cases et des pages du manga, ce qui suggère que cette adaptation sera plus fidèle que celles que nous avons vues auparavant, en se basant directement sur le matériel d’origine.

Ce sont tous les détails que nous avons pour l’instant sur l’anime The Ghost in the Shell. En attendant, vous pouvez également consulter notre liste des animes de ce mois, ainsi que nos guides pour la saison 3 de Spy x Family et la saison 2 de Solo Leveling.