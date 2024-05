XDefiant est-il disponible sur Steam ?

XDefiant mélange le gameplay d’arène 6v6 avec l’univers d’Ubisoft. Mais ce jeu est-il disponible sur Steam ? Voici la réponse.

De son mode Ranked à Domination et Occupy, XDefiant d’Ubisoft propose tout ce qu’on peut attendre d’un jeu de tir, avec ses propres fonctionnalités originales.

Et après une longue attente et plusieurs sessions tests, le jeu est enfin disponible sur PC et consoles de la nouvelle génération comme la PlayStation 5 et la Xbox Series X|S, mais pas sur PS4 et Xbox One, comme annoncé en 2023.

Mais parmi tous les joueurs PC, beaucoup se demandent si XDefiant est disponible sur Steam. Voici alors tout ce qu’il faut savoir à ce sujet.

XDefiant est-il sur Steam ?

Non, XDefiant n’est pas sur Steam, car c’est un titre exclusif à Ubisoft Connect. Cependant, cela ne signifie pas qu’il ne sera pas disponible sur la plateforme de Valve à l’avenir.

Le producteur exécutif de XDefiant, Mark Rubin, a répondu à un fan sur X/Twitter en disant : “Pour le lancement, il sera uniquement sur UbiConnect, mais c’est quelque chose dont nous discutons comme une possibilité pour plus tard.“

De nombreux titres Ubisoft arrivent également sur Steam et l’Epic Games Store, donc XDefiant pourrait bien être disponible sur différentes plateformes PC à l’avenir.

Lorsque nous aurons de nouvelles informations sur la disponibilité de XDefiant sur Steam, nous mettrons alors cet article à jour le plus rapidement possible.

