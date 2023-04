Va-t-il y avoir un mode battle royale dans XDefiant ?

XDefiant est le dernier FPS en date qui cherche à détrôner Call of Duty, mais Ubisoft va-t-il également miser sur un battle royale afin de faire davantage d’ombre à la populaire franchise d’Activision ? Voici tout ce que nous savons à ce sujet.

Le moins que l’on puisse dire c’est que XDefiant a fait sensation auprès des amateurs de FPS, avec sa bêta fermée qui a réuni plus d’un million de joueurs. De nombreux créateurs de contenu estiment déjà qu’il pourrait surpasser des titres tels que Modern Warfare 2, grâce à son système de faction ainsi qu’à l’arrivée précoce du mode Ranked.

Si tout le monde semble convaincu qu’il peut rivaliser, voire surpasser Modern Warfare 2, qu’en est-il de Warzone 2 ? Suite au succès du battle royale d’Activision, de nombreux joueurs se demandent si XDefiant fera également une entrée sur le marché des battle royale lors de sa sortie officielle. Voici tout ce que nous savons à ce sujet jusqu’à présent.

Un battle royale XDefiant est-il en développement ?

Pour l’heure, les développeurs ont confirmé que XDefiant ne proposera pas de mode battle royale lors de son lancement. Il ne semble pas non plus qu’ils prévoient d’ajouter ce mode à l’avenir.

Dans un tweet datant du mois de février 2023, le producteur exécutif d’Ubisoft, Mark Rubin, a mentionné que XDefiant restera un jeu de tir multijoueur dans le style de Call of Duty.

Il a déclaré : “L’équipe et moi-même chez Ubisoft développons un FPS multijoueur appelé XDefiant. Nous nous concentrons uniquement sur la création d’un excellent et amusant jeu de tir en arène. Pas de battle royale. Et nous ne passerons pas à un nouveau jeu après celui-ci. Nous allons continuer à améliorer ce jeu de plus en plus ! C’est tout.”

Bien que de nombreux joueurs soient sans doute déçus que XDefiant n’ait pas son propre mode battle royale, Mark Rubin a confirmé que d’autres modes réclamés par les joueurs sont en préparation, des modes similaires à Search and Destroy ou Cyber Attack de Modern Warfare 2.

Avec le succès florissant de titres comme PUBG et Fortnite, des battle royale ont commencé à apparaître dans de nombreuses franchises sous différentes formes. Battlefield V a introduit le mode Firestorm, et des rumeurs suggèrent même qu’un battle royale dans l’univers de Halo est en développement.

Cependant, il semblerait que les développeurs de XDefiant préfèrent se concentrer sur leur jeu de tir d’arène. Reste à voir s’ils ne finiront pas par changer leur fusil d’épaule.