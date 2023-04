XDefiant : Date de sortie, gameplay, plateformes et plus

Après de longs mois de silence radio, XDefiant, le FPS en arène d’Ubisoft dans la veine de Call of Duty et Overwatch fait de nouveau parler de lui. Voici toutes les informations qui sont remontées à la surface à son sujet pour le moment.

Ubisoft travaille sur son nouveau FPS depuis quelques années déjà et le concept du jeu, qui consiste à relier différents univers dans un jeu de tir en arène, est une perspective assez intrigante. En effet, dans XDefiant les joueurs auront le choix entre différentes factions issues d’autres titres du studio tels que Far Cry, Splinter Cell ou encore The Division.

L’article continue après la publicité

Après avoir été révélé en 2021, Ubisoft s’était fait plutôt discret, jusqu’à ce que du jour au lendemain, ils annoncent le lancement de la bêta fermée du FPS. De quoi permettre aux joueurs de se faire la main avant la sortie de ce free-to-play.

Bien qu’il ait été révélé le 19 juillet 2021, XDefiant n’a pas encore de date de sortie officielle. Ubisoft a seulement indiqué que la sortie du FPS est “à venir”, il n’est donc même pas certain qu’il sorte en 2023.

Néanmoins, étant donné qu’une bêta fermée a ouvert ses portes le 13 avril 2023, la date de sortie semble se rapprocher.

L’article continue après la publicité

Les plateformes de XDefiant

À l’heure actuelle, Ubisoft n’a pas confirmé sur quelles plateformes XDefiant sera disponible, mais en se basant sur les plateformes disponibles pour la bêta fermée, nous supposons qu’il s’agit des plateformes sur lesquelles le jeu sera disponible lors de sa sortie :

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

PC

Xbox Series S/X

PlayStation 5

Un aperçu du gameplay

Le gameplay du FPS semble se concentrer sur les différentes Factions qui comprennent des caractéristiques, des capacités et des ultimes spécifiques pour vaincre leurs adversaires. Ces Factions et leurs capacités sont toutes inspirées d’autres titres d’Ubisoft tels que Far Cry et Splinter Cell.

L’aspect arcade et rapide du gameplay de ce jeu le rendra probablement populaire parmi les joueurs qui apprécient le style de Call of Duty. Les développeurs ont également déclaré dans la vidéo de révélation que le gameplay des armes à feu sera leur principal objectif et qu’il sera le facteur le plus important pour remporter ou non des victoires.

L’article continue après la publicité

Trailers

Ce reveal donne aux joueurs un premier aperçu de ce à quoi ils peuvent s’attendre lorsqu’ils se lanceront dans ce nouveau jeu, ainsi qu’un récapitulatif de ses différentes caractéristiques amené par quelques développeurs du jeu, dont Mark Rubin, qui a travaillé sur Call of Duty : Modern Warfare 3.

Plus récemment, les développeurs ont partagé plusieurs trailers, dont une bande-annonce de gameplay, un aperçu du jeu et même une présentation de la version bêta.