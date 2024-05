XDefiant reçoit des éloges pour sa clarté visuelle inégalée dans les FPS modernes

Ubisoft a reçu beaucoup d’éloges pour XDefiant, car le FPS rappelle les premiers jeux de Call of Duty de la meilleure manière. Cependant, un aspect du jeu qui est souvent sous-estimé est sa clarté visuelle.

Un joueur a souligné ce point dans un post sur Reddit, affirmant qu’il est « génial » de pouvoir voir correctement les ennemis pendant les matchs rapides.

« Enfin un FPS où tout n’est pas juste gris, marron et ombré. Je pensais avoir perdu la capacité de viser des gens à travers la carte, il s’avère que je n’avais juste pas pu les voir depuis des années, » a déclaré l’utilisateur.

D’autres joueurs ont partagé le même sentiment, disant qu’ils adorent pouvoir voir les ennemis à travers la carte et les différencier du terrain.

« D’accord, j’adore absolument la visibilité dans XD. Les contours rouges sont un choix incroyable pour un FPS arcade rapide, » a écrit un autre utilisateur de Reddit.

Dans XDefiant, la plupart des personnages jouables ont un schéma de couleurs distinct qui les fait ressortir par rapport aux palettes de couleurs plus sobres des différentes cartes. Par exemple, la faction Nettoyeurs est vêtue d’un équipement de pompier et est facile à repérer grâce à ses couleurs jaune et vert vives.

Ubisoft

Le jeu met également en évidence les ennemis lorsque les joueurs déplacent leur curseur sur eux pendant un match, généralement en soulignant leur silhouette ou en rendant visible leur tag au-dessus de leur tête.

Contrairement à Call of Duty, il n’y a pas d’atouts ou d’aptitudes que les joueurs peuvent débloquer pour contrer ce mécanisme. La faction Echelon a une capacité qui les rend invisibles, mais même cela est facile à repérer une fois que les joueurs y sont habitués.

Le fait de souligner les ennemis a été expérimenté dans des jeux FPS précédents, mais XDefiant semble être le premier à avoir parfaitement maîtrisé le concept.

Cette clarté accrue pourrait également expliquer pourquoi les armes à longue portée comme les fusils de sniper et les fusils de précision ont été si répandues dans la meta précoce du jeu.

XDefiant a été un succès dans la semaine qui a suivi son lancement complet, et bien que les joueurs aient trouvé de nombreux points à critiquer, il semble toujours avoir accroché une base de joueurs considérable.