Quelle est la prochaine faction de XDefiant ? Toutes les factions à venir et les fuites

Ubisoft a annoncé qu’ils ajouteraient de nouvelles factions dans XDefiant pour maintenir l’expérience de jeu dynamique. Voici alors tout ce que nous savons sur la prochaine faction qui arrivera dans le FPS.

La présaison de XDefiant bat son plein, avec un arsenal intéressant d’armes pouvant être personnalisées et avec de nombreux accessoires à débloquer. Le nouveau jeu de tir d’Ubisoft propose également cinq factions, chacune avec des capacités uniques, mais les développeurs ont annoncé que de nouvelles factions arriveraient à l’avenir.

Découvrez tout ce que nous savons sur la prochaine faction de XDefiant.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Sommaire

La prochaine faction de XDefiant a fuité

L’insider AgainTx a révélé que le GSG9 de Rainbow Six Siege serait probablement la prochaine faction à arriver dans XDefiant, bien qu’Ubisoft n’ait encore rien annoncé officiellement. Cependant, il précise qu’il est encore incertain sur l’unité spécifique qui sera incluse dans la faction, car les développeurs pourraient choisir parmi diverses options : Jager, IQ, Blitz et Bandit.

La sixième faction arrivera dans XDefiant le 2 juillet avec le lancement de la Saison 1, comme confirmé par Ubisoft lors de la publication de la feuille de route de la première année de XDefiant. De plus, ils ont annoncé une nouvelle faction pour chaque saison, de la Saison 1 à la Saison 4.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Toutes les futures factions de XDefiant et fuites

Ubisoft n’a confirmé que les noms de code des quatre prochaines factions. Elles seront publiées une par saison :

Saison 1 : Ruby

Saison 2 : Buzz

Saison 3 : Orchard

Saison 4 : Horde

Ubisoft De nouvelles factions, armes, modes de jeu et bien plus encore ont été annoncés dans la feuille de route de la première année de XDefiant.

AgainTx a également fourni une liste des futures factions potentielles, incluant The Crew, les Highwaymen de Far Cry New Dawn, et plus encore. Voici la liste des factions possibles qui pourraient arriver dans XDefiant à l’avenir :

GSG9 – R6 Siege

– R6 Siege The Crew

Highwaymen – Far Cry New Dawn

– Far Cry New Dawn Assassin’s Creed

Enfin, il est important de noter que ces fuites n’ont pas encore été confirmées par Ubisoft. Il est donc préférable de les prendre avec des pincettes et d’attendre les annonces officielles des développeurs.

En résumé, voilà tout ce que nous savons pour le moment sur la prochaine faction de XDefiant. Pour plus d’informations sur le nouveau jeu de tir d’Ubisoft, vous pouvez consulter tout ce que nous savons sur la Saison 1 de XDefiant, les meilleures armes, et comment résoudre certains problèmes en jeu comme Delta-01, Bravo 0-4, FOXTROT-01, et plus encore.

L’article continue après la publicité