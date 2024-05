XDefiant va-t-il sortir sur PlayStation 4 et Xbox One ?

Voici tout ce que vous devez savoir sur la disponibilité de XDefiant sur PlayStation 4 et Xbox One.

XDefiant est le jeu de tir à la première personne d’Ubisoft prévue pour une sortie le 21 mai. Le jeu a déjà eu plusieurs sessions d’essai permettant aux joueurs de découvrir le titre free-to-play.

Malheureusement pour les joueurs sur PS4 et Xbox One, toutes les sessions se sont déroulées sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC uniquement. Avec ce lancement mondial imminent, beaucoup se demandent si le jeu sortira sur PlayStation 4 et Xbox One. Alors, voici tout ce que vous devez savoir.

XDefiant sera-t-il disponible sur PS4 et Xbox One ?

Ubisoft XDefiant sera lancé le 21 mai pour PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

Ubisoft a confirmé que XDefiant ne sortira pas sur PlayStation 4 et Xbox One, car les devs se sont « concentrés uniquement sur les consoles de génération actuelle ». Selon un post sur X/Twitter, cela leur permettra de « maintenir un niveau de qualité constant » pour le jeu.

Malgré les annonces des développeurs de XDefiant sur leur Discord indiquant que la version de dernière génération du jeu était « en cours de développement » en décembre 2023, il semble que leurs plans aient changé, et le FPS d’Ubisoft ne sortira donc pas sur PS4 et Xbox One.

