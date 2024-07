Comment jouer à la bêta ouverte console de Valorant sur PlayStation et Xbox

Valorant est à la pointe de l’e-sport mondial depuis des années, et Riot a enfin décidé de porter son shooter compétitif sur consoles en commençant par un test bêta.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la bêta ouverte console de Valorant, y compris comment la télécharger, les dates importantes, les fonctionnalités de crossplay, et plus encore.

Rendez-vous sur la boutique de votre plateforme préférée – PlayStation ou Xbox. Recherchez Valorant. Cliquez sur Télécharger.

À partir du 26 juillet 2024, aucun code n’est nécessaire pour télécharger et jouer à la bêta console.

Les développeurs ont initialement lancé une bêta limitée nécessitant des codes d’accès, mais presque un mois plus tard, ils ont publié la bêta ouverte console pour tous les joueurs dans certaines zones géographiques.

La bêta ouverte console de Valorant est disponible depuis le 14 juin, avec un accès complet à partir du 26 juillet pour ceux qui n’ont pas pu obtenir de code.

Riot n’a pas encore confirmé la date de fin de la bêta. Ils annonceront une date de fin lorsqu’ils se sentiront « confiants quant à l’état du jeu ».

Plateformes et régions de la bêta ouverte console de Valorant

La bêta ouverte console de Valorant est disponible uniquement sur PS5 et Xbox Series XIS aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Japon et au Brésil.

Les développeurs n’ont pas encore fourni d’informations sur une éventuelle sortie sur PS4 ou Xbox One, bien que cela semble très improbable.

La bêta console de Valorant a-t-elle le cross-play ?

La bêta console de Valorant permet le cross-play entre PlayStation et Xbox, mais exclut le PC pour préserver « l’intégrité compétitive ». Cependant, votre progession et votre inventaire sont partagés entre les versions PC et console si elles sont liées au même compte Riot.

Cela signifie que les skins que vous avez achetés sur PC seront transférés sur la version console. Il en va de même pour tous les Agents que vous avez déjà débloqués et vos devises en jeu. Les abonnés Xbox Game Pass Ultime auront tous les agents débloqués.

Il est important de noter que le système de classement sera différent sur les deux plateformes, et vous aurez un rang et un MMR distincts lorsque vous jouerez sur chacune des plateformes.

Modes de jeu

Non-classé

Vélocité

Combat à mort

Combat à mort en équipe

Jeux personnalisés

Compétition

La bêta ouverte propose les six modes de jeu principaux et compétitifs.

Pool de cartes

Compétitif, Non classé, Vélocité & Combat à Mort

Abyss

Ascension

Bind

Haven

Icebox

Lotus

Sunset

Combat à mort en équipe

District

Kasbah

Piazza

Drift

Le pool de cartes pour les modes Non classé, Vélocité, Combat à mort et Compétitif comprend sept cartes : Abyss, Ascension, Bind, Haven, Sunset, Lotus, et Icebox. Le Combat à mort en équipe dispose de son propre roster de quatre cartes incluant District, Kasbah, Piazza et Drift. Les joueurs peuvent accéder aux 11 cartes dans les Jeux Personnalisés.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur la bêta ouverte console de Valorant.