Bêta console de Valorant : comment s’inscrire, date de début…

Lors du Summer Game Fest 2024, Riot Games a annoncé que Valorant arrivera bientôt sur les consoles Xbox et PlayStation et qu’une bêta limitée sera lancée dans certaines régions pour permettre aux joueurs de tester le jeu.

Un portage console pour ce jeu PC est attendu depuis longtemps, d’autant plus que Riot a déjà laissé entendre cela par le passé et a publié plusieurs offres d’emploi pour des postes impliquant le développement de jeux sur le matériel de la génération actuelle.

Alors pour tous les joueurs souhaitant tester Valorant sur leur Xbox Series X|S ou PlayStation 5, voici tout ce que vous devez savoir sur la façon de vous inscrire, la date de début de la bêta et plus encore.

La bêta console de Valorant commence le 14 juin 2024. Le développeur n’a pas encore révélé combien de temps elle durera, ni s’il y aura une période d’interruption entre la bêta fermée et la sortie officielle du jeu.

Où pouvez-vous jouer à la bêta ?

La bêta de la version console de Valorant sera disponible aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Europe et au Japon. Elle sera jouable sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Riot a indiqué qu’elle pourrait être déployée dans d’autres régions du monde peu de temps après la fin de cette période initiale.

Les joueurs peuvent vérifier s’ils sont éligibles pour la bêta et s’inscrire pour y accéder via le site web de la bêta de Valorant. Riot n’a pas fourni de délai pour la sortie complète du jeu sur consoles. Cependant, lorsque la bêta du jeu est arrivée sur PC, il a fallu seulement quelques mois pour atteindre la version 1.0.

Valorant aura-t-il du crossplay ?

Selon une déclaration fournie à Dexerto, Valorant n’aura pas de crossplay entre les joueurs console et PC pour des raisons de “d’intégrité compétitive“. Cependant, si les joueurs utilisent le même compte, ils pourront se connecter et partager un inventaire entre le PC, la Xbox Series X|S et la PS5. La progression sera également liée aux comptes Valorant des joueurs et suivie sur les différentes plateformes.

De plus, Riot a déclaré que les skins et agents seront publiés simultanément sur les différentes plateformes, y compris les correctifs et autres fonctionnalités de service en direct.