Jujutsu Kaisen : pourquoi n’y a-t-il pas de chapitre 242 cette semaine ?

Le chapitre 242 de Jujutsu Kaisen, très attendu pour le retour en force de Takaba, a été retardé. Pourquoi un tel retard ? On vous explique.

Jujutsu Kaisen a mis de côté le combat contre Sukuna ces dernières semaines. La série se concentre actuellement sur l’affrontement entre Kenjaku et Takaba. Car l’humoriste se produit sous le feu des projecteurs et, plutôt que juste chercher à éliminer son ennemi, veut se concentrer sur la réalisation de son rêve.

Fumihiko Takaba a prouvé qu’en termes de techniques innées, il était plus fort que Kenjaku. Pourtant, cet ancien maître des fléaux est un adversaire coriace qui parvient toujours à retourner la situation à son avantage. C’est d’ailleurs Kenjaku qui trouve une faille dans la technique de Takaba et l’utilise à son profit.

La technique de Takaba est efficace tant qu’il a confiance en lui, et Kenjaku l’a très bien compris : il entame une bataille d’esprit et se montre sans pitié contre l’exorciste. Alors que l’humoriste retrouve finalement sa confiance dans le dernier chapitre, Jujutsu Kaisen a reporté la sortie du chapitre 242. On vous explique pourquoi.

Une sortie repoussée d’une semaine pour le chapitre 242 de Jujutsu Kaisen

Le chapitre 242 de Jujutsu Kaisen sera publié le 19 novembre à minuit au Japon. En France, il faudra attendre sa diffusion sur Manga Plus, à 16h.

Conformément au planning habituel, l’auteur Gege Akutami prend une pause toutes les trois semaines. Et justement, le manga a publié les chapitres 239, 240 et 241 pendant trois semaines consécutives.

Par conséquent, le mangaka a décidé de prendre une pause pour cette quatrième semaine. La dernière a eu lieu après le chapitre 238, qui s’était terminé sur un suspense intense avec Yuji et Hiromi rejoignant le champ de bataille pour affronter Sukuna. Cependant, après une longue attente, les fans ont dû oublier le combat qui s’annonçait puisque l’histoire change de point de vue et se concentre sur Kenjaku.

Avec la tournure actuelle des événements, il est peu probable que le chapitre 242 présente le combat contre le roi des fléaux. En effet, Takaba a finalement retrouvé sa confiance et s’est fixé un nouvel objectif : faire rire Kenjaku. Néanmoins, le vilain se concentre uniquement sur la destruction de son esprit.

Le chapitre 241 était en grande partie un flashback se concentrant sur le rêve de Takaba et ses interrogations en tant qu’humoriste : il trouve enfin la réponse à la question “pourquoi suis-je humoriste“. Il veut vaincre Kenjaku, mais son orgueil de comédien est prioritaire.