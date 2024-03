Jujutsu Kaisen : Pourquoi n’y a-t-il pas de chapitre 254 cette semaine ?

Jujutsu Kaisen s’est arrêté brutalement juste après le combat entre Maki et Sukuna, et ne reprendra pas tout de suite : pourquoi le chapitre 254 a-t-il été retardé ?

Le manga de Gege Akutami est entré dans sa phase finale depuis un bon moment, les exorcistes s’unissant pour affronter Sukuna sur le no man’s land. Mais il semblerait que la bataille prenne bientôt fin, faute de participants encore valides.

Car si Maki avait pris le relais, c’était pour mieux permettre l’évacuation de Yuta, grièvement blessé, et laisser le temps à Yuji de se remettre de ses propres blessures. La jeune femme a fasciné le roi des fléaux par la contradiction qu’elle représente, son corps étant dénué d’énergie occulte. Mais le grand antagoniste a fini par se débarrasser d’elle.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ne reste donc plus qu’Atsuya Kusakabe, présenté comme l’exorciste le plus puissant de classe 1 par ses pairs. Sauf que le combattant se sent bien seul et regrette d’être resté dans le coin : il n’a plus le choix, il va devoir participer à la bataille. Mais quand ? Car le chapitre 254 a été repoussé, et ne sortira pas cette semaine : on vous explique pourquoi.

Pourquoi le chapitre 254 de Jujutsu Kaisen est en retard

Le chapitre 254 de Jujutsu Kaisen sera publié le 24 mars 2024.

crunchyroll

Il ne sera pas inclus dans le 16e numéro du Weekly Shonen, attendu pour le 17 mars. Le magazine n’étant pas en pause, c’est du côté de l’emploi du temps de Gege Akutami qu’il faut chercher une réponse.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’auteur a l’habitude de prendre des pauses tous les trois chapitres. Elles lui permettent de faire des recherches pour nourrir son histoire et ses dessins, ou s’atteler à des projets supplémentaires, comme la récente couverture pour le volume 26 de Jujutsu Kaisen, mettant Gojo à l’honneur – mais décevant une partie des fans.

Cette fois cependant, l’auteur n’a publié que deux chapitres (les 252 et 253) avant de prendre sa pause. Il faut toutefois rappeler que le mangaka enchaîne les travaux, entre la couverture du dernier volume, mais aussi le 6e anniversaire de Jujutsu Kaisen dans le Shonen Jump la semaine passée, qui a lui aussi été l’occasion d’une couverture spéciale.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Certains lecteurs s’étaient également inquiétés de sa santé en constatant des dessins manquant de finitions dans le chapitre 252. Une peur cependant balayée par le chapitre 253, qui ne présente pas les mêmes imperfections.

Jujutsu Kaisen reviendra donc le 24 mars, et le chapitre 254 devrait au passage révéler pourquoi Atsuya a été désigné comme si important.