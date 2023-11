Date de sortie du chapitre 242 de Jujutsu Kaisen : Takaba va-t-il l’emporter ?

Le chapitre 242 de Jujutsu Kaisen verra se poursuivre le combat entre Takaba et Kenjaku. Date de sortie, potentiels spoilers, on vous dit tout.

Le manga Jujutsu Kaisen se concentre actuellement sur le combat entre Takaba et Kenjaku. Alors que la bataille contre Sukuna s’offre une pause, le Comédien s’amuse sous le feu des projecteurs et fait de son mieux pour tenir tête à Kenjaku, qui a mis en branle son plan machiavélique. Takaba a prouvé que, en termes de techniques innées, il est plus fort que son adversaire.

Néanmoins, l’ex maître des fléaux reste un challenger coriace et parvient toujours à retourner la situation en sa faveur. Kenjaku a trouvé une faille dans la technique de Takaba et l’a utilisée à son avantage. En effet, le sort Comédien est utile tant que son utilisateur a confiance en lui, et Kenjaku s’est lancé dans un affrontement psychologique pour rabaisser sans pitié Takaba.

Dans le chapitre 241, Takaba se remémore ses anciens jours alors qu’il trouve le courage de poursuivre son rêve. Au lieu de vaincre Kenjaku, Takaba jure de le faire rire. Et il retrouve également sa confiance dans le processus. Date de sortie, potentiels spoilers, on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 242 de Jujutsu Kaisen.

L’épisode 242 de Jujutsu Kaisen sera disponible le 19 novembre 2023 sur Manga Plus en France, à 16h.

À quoi peut-on s’attendre pour l’épisode 242 de Jujutsu Kaisen ?

gege akutami/shueisha/manga plus

Puisque Takaba jure de faire rire Kenjaku, il est possible que le chapitre 242 de Jujutsu Kaisen nous réserve une bonne dose d’humour comme c’était déjà le cas avec le chapitre 240. Le chapitre 241 était surtout un flashback se concentrant sur le rêve et les luttes de Takaba en tant que comédien. Et ça y est, il a enfin trouvé la réponse à la question “pourquoi est-il comédien”.

Il semble que le combat contre Sukuna ne reprendra pas dans le chapitre 242. La technique de Takaba dépendant de sa confiance, on peut estimer que sa nouvelle assurance signera son retour. Il désire vaincre Kenjaku, mais le faire rire est prioritaire à ses yeux, puisqu’il en va de sa fierté d’humoriste. Le challenger est à nouveau assez fort pour rivaliser même avec Satoru Gojo. Pourra-t-il alors l’emporter face à Kenjaku ?

Tandis que Takaba se débrouille seul contre l’un des personnages les plus vicieux de la série, les autres exorcistes ne restent pas non plus inactifs. Nous pourrions tout à fait apercevoir un aperçu de leur discussion une fois de plus alors que l’Ange n’a pas encore expliqué entièrement pourquoi elle fait confiance aux compétences de Takaba pour l’envoyer seul face à l’ancien maître des fléaux.

