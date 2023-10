Jujutsu Kaisen : le nouveau pouvoir de Yuji enfin révélé dans le chapitre 240

Le chapitre 240 de Jujutsu Kaisen comportera une double page en couleur qui révélera le nouveau pouvoir de Yuji en avant-première : voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet. Attention, spoilers.

Le manga Jujutsu Kaisen était censé mettre en avant le protagoniste, Yuji Itadori, dans la bataille contre Sukuna. Dans le chapitre 238, alors que Hajime Kashimo meurt juste après Gojo Satoru, Yuji et Hiromi sautent sur le champ de bataille tout en étant moqués par le roi des fléaux.

Les fans étaient évidemment surexcités à l’idée d’assister à ce combat tant attendu, d’autant plus que Yuji a été mis à l’écart pendant beaucoup trop longtemps. Ses pouvoirs ont également été gardés secrets après que Sukuna ait pris possession du corps de Megumi. Pourtant, alors que le manga semblait sur le point de lancer l’affrontement, l’auteur Gege Akutami a délaissé les héros pour s’intéresser à Kenjaku.

Car parallèlement au combat contre Sukuna, Kenjaku n’est pas non plus inactif. Il élimine les joueurs de la Traque meurtrière et prévoit de faire fusionner Maître Tengen avec la population japonaise. Les personnages présentés durant ces chapitres ont beau être captivants, reste que les nouvelles compétences de Yuji qui avaient été teasées n’ont toujours pas été dévoilées. Heureusement pour les fans, il semble que la double page en couleur du chapitre 240 de Jujutsu Kaisen révélera le nouveau pouvoir du protagoniste.

La double page couleur du chapitre 240 de Jujutsu Kaisen révèle le bras et les pouvoirs de Yuji.

Le chapitre 238 se termine sur l’entrée de Yuji sur le champ de bataille, alors qu’il mord son bras. On aperçoit brièvement de longs ongles – similaires aux griffes de Sukuna. Ce qui peut signifier que ses pouvoirs dépendent principalement de son bras. La double page en couleur du prochain chapitre présente les quatre étudiants les plus forts de Gojo : Yuta, Hakari, Maki et Yuji.

Cette double page met en avant le bras de Yuji, qui n’a pas encore été révélé dans le manga. D’une certaine manière, il ressemble à Sukuna, mais est également quelque peu différent. La partie en forme d’aileron qui dépasse de son bras est un ajout que le roi des fléaux n’a pas. De plus, il est légèrement plus grand que son bras normal.

“Vous avez remarqué qui se tient aux côtés des Big 3 de lu lycée Jujutsu ? Vous avez remarqué qui a la mention “plus puissant” juste à ses pieds ? Yuji a quelque chose d’EXCEPTIONNEL en réserve, vous pouvez tout miser sur lui.“

Yuji est déjà doté d’une puissance physique extraordinaire, qu’il possède ou non de l’énergie maudite. Par conséquent, même sans être le réceptacle de Sukuna, il aurait pu compter quoi qu’il arrive sur sa force. Comme l’indique la double pageen couleur, il fait partie des quatre étudiants considérés comme les plus dangereux que Gojo ait formé. Et puis, la naissance de Yuji reste plus ou moins un mystère, même si nous savons que Kenjaku a possédé le corps de sa mère.

Gojo a déclaré que le corps de Yuji s’adapterait un jour aux techniques de Sukuna, bien que nous n’ayons pas encore pu le constater de nos yeux. Le manga n’a pas encore révélé la véritable étendue de ses pouvoirs, mais nous savons maintenant à quoi cela pourrait ressembler à l’avenir. La double page en couleur prouve que la majeure partie des pouvoirs de Yuji dépendra de son bras. Pour en voir davantage, il faudra attendre la sortie du chapitre 240 de Jujutsu Kaisen, ce 29 octobre.

