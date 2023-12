Les joueurs de The Finals réclament des sanctions pour les cheaters en Ranked

Bien que The Finals ait été extrêmement bien accueilli par tous et que le lancement du jeu ait vu son nombre de joueurs monter en flèche pour atteindre le top 10 de Steam, les tricheurs posent un gros problème depuis le premier jour. Et cela semble s’aggraver.

The Finals a été un jeu rafraîchissant pour ceux du marché des FPS qui cherchent quelque chose de nouveau. Sa longue durée d’élimination (TTK) combinée à des armes anciennes à fort recul et un mouvement fluide est une combinaison qu’aucun autre jeu ne présente, et elle récompense grandement ceux qui sont assez habiles pour toucher leurs cibles. Cependant, certains trouvent l’assistance à la visée un peu agressive sur les manettes.

Cela ouvre également la porte aux tricheurs pour prospérer dans un jeu comme celui-ci. Et ils ont prospéré, les joueurs se plaignant des tricheurs depuis la bêta du jeu et jusqu’au lancement du jeu.

Un Redditeur a piégé quelqu’un pour lui envoyer une sorte de démo des triches qu’il essayait de vendre, montrant jusqu’où certaines personnes iront pour obtenir des victoires.

Les joueurs de The Finals exigent des solutions alors que les tricheurs sèment le chaos

Le problème avec The Finals est que le jeu n’a pas de killcams et, par conséquent, il peut être difficile de voir si quelqu’un triche ou non de leur point de vue.

Et, bien que certaines triches comme les wallhacks puissent être un peu plus inoffensives et possibles à cacher, le type de triches que beaucoup de joueurs de The Finals ont rencontré ne laisse place à aucun débat.

Un Redditeur du nom de Nieoh a obtenu une démo d’un tricheur qui a roulé l’un de leurs matchs après avoir prétendu être intéressé par une augmentation de niveau ou l’achat de triches.

Des wallhacks comme ceux présents dans un jeu comme, disons, MW3, sont toujours un problème. Cependant, il y a une grande différence entre quelqu’un ayant un avantage dans un combat et gagnant injustement et quelqu’un tuant instantanément tout le monde dans le lobby. Les triches ne sont pas saines pour un jeu multijoueur en général, mais des triches agressives de cette nature gâchent le jeu pour tout le monde.

De plus, apparemment, ce tricheur faisait la promotion de ses services directement dans son pseudo : “Je l’ai trompé en lui faisant croire que j’achèterais ses triches et c’était sa vidéo de présentation. J’avais fait un autre post à ce sujet mais les modérateurs de ce fil l’ont supprimé. Il faisait la promotion de boosts avec aimbot dans son pseudo”, a affirmé l’auteur.

Il a continué dans un autre commentaire : “Depuis que j’ai atteint le rang Or/Platine, je vois [des tricheurs] plus souvent que je ne les vois pas. Aujourd’hui, j’ai joué 6 parties classées et 5 d’entre eux étaient l’un de ces gars. Cette vidéo est le résultat de cette série en fait lol.”

Pendant ce temps, une autre vidéo publiée une semaine avant le clip ci-dessus montre à quoi cela ressemble d’être de l’autre côté de cette folie des aimbots.

Pour être juste envers les développeurs, ils ont tenu les gens informés dans leur Discord alors qu’ils luttent contre cette bataille continue avec les tricheurs.

Ils affirment qu’ils sont, “dans cette lutte sur le long terme,” et qu’ils prévoient de nettoyer le jeu. Reste à voir comment ces efforts se dérouleront et si les gens d’Embark peuvent nettoyer le jeu avant que les frustrations croissantes commencent à éloigner les joueurs.

