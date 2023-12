Les joueurs de MW3 frustrés car une arme qu’ils adorent est « inutilisable »

Les joueurs de Modern Warfare 3 sont frustrés car une arme que les fans adorent depuis longtemps est « inutilisable » en multijoueur suite à des changements récents.

Lorsque MW3 a été annoncé, de nombreux fans de Call of Duty étaient excités par la nostalgie qu’il apporterait. Et c’est le cas avec Makarov, Capitaine Price, toutes les cartes classiques du premier Modern Warfare 2, et certaines d’armes.

Depuis la sortie du jeu, la nostalgie continue. En effet, les fans le considèrent comme l’un des meilleurs opus de la franchise CoD depuis quelques années.

Cependant, tout n’est pas parfait puisque les joueurs sont irrités par les déblocages d’Arsenal ou l’attente de l’intégration à Warzone. De plus, ils ont également été frustrés par certaines armes « inutilisables » en multijoueur. On remarque qu’une en particulier fait des vagues et elle fait pourtant partie de CoD depuis des années.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les joueurs de MW3 agacés que les armes de MW2 « inutilisables » en ce moment

Actuellement, l’arme la plus « inutilisable » avec laquelle les joueurs ont du mal est l’Arbalète. Beaucoup pensent qu’elle est sous-puissante par rapport à ce qu’elle était avant, et bien trop lente.

« J’utilisais tout le temps l’Arbalète dans MW2, elle était extrêmement consistante pour les tirs mortels en un coup et maintenant dans MW3, je n’y arrive plus », a déclaré le joueur u/KaleisMe. Il a d’ailleurs a montré une vidéo de lui-même luttant même pour obtenir des kills en deux coups dans un post Reddit.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

« MW3 a 150 points de vie et toutes les armes de MW2 sont conçues autour de 100 points de vie, donc ils n’ont pas équilibré les anciennes armes pour infliger des quantités précises de dégâts pour le pool de santé plus important. Ce ne sont pas les armes elles-mêmes, c’est juste la paresse des développeurs », a ajouté un autre. « Ils n’ont même pas touché à la plupart des armes de MWII avant le lancement, ils les ont juste importées telles quelles », a dit un autre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, les plaintes vont au-delà de l’Arbalète. « Ce n’est pas juste l’arbalète. Beaucoup des fusils de précision de MW2 sont quasiment inutiles. Autant utiliser un pistolet à air comprimé », a commenté un autre joueur.

Reste à voir si les armes de MW2, comme l’Arbalète, seront améliorées lorsque les développeurs commenceront à apporter des changements. C’est en effet ce que les fans souhaitent, mais cela pourrait être compliqué.

Pour plus d’actualité sur Modern Warfare 3, découvrez la crainte des joueurs face à un mode au SBMM réduit.