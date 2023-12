Les fans de The Finals peuvent maintenant se plonger dans le jeu et profiter de ce nouveau FPS d’Embark Studios. Pour gagner dans chaque match, vous devez choisir parmi les meilleures armes du jeu. Voici un classement des meilleures armes de The Finals.

L’attente est terminée, Embark Studios a officiellement lancé The Finals. Ce nouveau shooter gratuit place les équipes sur un champ de bataille où les joueurs tentent de collecter autant d’argent que possible avant de le déposer à un point de retrait.

Utiliser différentes classes et builds est important, mais choisir le bon équipement pour la mission est également essentiel. Heureusement, The Finals regorge d’armes différentes, que vous jouiez un personnage Poids Plume, Moyen ou Lourd.

Voici donc un classement des meilleures armes dans The Finals.

Classement des meilleures armes de The Finals

Il y a 21 armes différentes disponibles dans The Finals, allant des SMG mortels aux armes de mêlée brutales. Voici toutes les armes de The Finals :

V9S

XP-54

LH1

SR-84

AKM

R .357

M60

Lewis Gun

SA1216

Marteau-piqueur

Fusil à canon scié

Lance-flammes

MGL32

Modèle 1887

Épée

CL-40

SH1900

Bouclier anti-émeute

Dague

M11

FCAR

Les meilleures armes de The Finals

5. AKM (Moyen)

Bien que les autres choix de cette liste excellent aussi, l’AKM est l’arme la plus polyvalente de The Finals. Basé sur le classique AK-47, ce fusil d’assaut se défend plus que bien à toutes les distances, offrant une excellente puissance de feu et une précision de laser.

Pour les joueurs Poids Moyen qui souhaitent contrôler la carte et accumuler de nombreux kills, l’AKM est parfait pour éliminer quiconque ose essayer de voler votre argent.

4. SR-84 (Léger)

En ce qui concerne les fusils de précision, le SR-84 est la meilleure arme de The Finals. Comme on peut s’y attendre, il est extrêmement efficace à longue portée, capable de tuer d’autres joueurs d’un seul tir à la tête bien placé, ce qui peut rapidement changer le cours d’un match.

La seule chose qui l’empêche d’être plus haut dans ce classement est le niveau de compétence élevé nécessaire pour réussir des tirs à la tête. Cependant, si vous savez visée, le SR-84 est une option de premier choix pour les joueurs Poids Plume dans The Finals.

3. LH1 (Léger)

Le LH1 pour les personnages Poids Plume se place en troisième position après le lancement de The Finals. Ce fusil de tireur d’élite est une arme semi-automatique qui a une grande puissance pour les duels à moyenne et longue distance. Cependant, sa mobilité limitée le rend difficile à utiliser dans les situations de combat rapproché.

En termes de dommages, le LH1 peut éliminer les ennemis en deux tirs, à condition de placer le premier coup dans la tête de l’ennemi. Le chargeur de 15 balles en fait un choix solide pour surprendre vos adversaires à longue distance.

2. XP-54 (Léger)

Vous cherchez un SMG ? Le XP-54 devrait être votre premier choix. Si vous voulez jouer de manière agressive dans The Finals, vous ne pouvez pas vous tromper avec le XP-54. Ce SMG à tir rapide, qui ressemble au classique MP5, est une force sur laquelle il faut compter dans les combats au corps à corps.

Son taux de tir élevé peut anéantir la barre de santé d’un ennemi en un clin d’œil, surtout si vous utilisez la mobilité supplémentaire du build Poids Plume pour les surprendre. En somme, c’est l’arme idéale pour faire du nettoyage sur votre passage dans The Finals.

1. V9S (Léger)

Le V9S est la meilleure arme de The Finals. Le V9S n’a pas changé depuis la bêta ouverte. Ce pistolet peut ne pas sembler menaçant ; cependant, ses dégâts et ses tirs précis en font la meilleure arme du jeu. De plus, la cadence de tir semi-automatique, ainsi que le chargeur de 20 balles, en font le meilleur choix pour le combat à moyenne et longue distance. Ainsi, ne soyez pas surpris de voir des Contestants Poids Plume avec le V9S dominer le méta durant les premiers jours de The Finals.

Voilà nos choix pour les meilleures armes dans The Finals. Nous mettrons à jour cette page avec les derniers classements au fur et à mesure qu’Embark Studios apportera de nouveaux changements à The Finals.