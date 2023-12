Les meilleurs joueurs de The Finals appellent au nerf de l’aim assist

Dans les premiers jours de The Finals, les joueurs se plaignaient que l’aim assist était un peu trop forte. Et c’est un problème rencontré dans de nombreux jeux de tir à la première personne. Cependant, les joueurs les mieux classés dans le jeu utilisent une manette, et même eux ont admis que l’aim assist est trop puissante.

The Finals a été incroyablement populaire dès son lancement, menant beaucoup de joueurs à investir énormément de temps pour apprendre et maîtriser ses mécaniques de jeu. Cela leur a permis de rapidement grimper au sommet de l’échelle des classements.

Et, bien que le problème de l’aim assist continue de ravager le paysage des FPS multiplateformes, cet argument est bel et bien basé sur des faits en ce qui concerne The Finals.

Certains des meilleurs joueurs du jeu, y compris le joueur actuellement classé numéro 1, s’accordent à dire que l’aim assist de la manette est un peu trop puissante. Leurs adversaires vont parfois même jusqu’à prétendre qu’ils trichent.

Les meilleurs joueurs de The Finals sur manette appellent à un nerf de l’aim assist

L’aim assist est vraiment difficile à bien régler, surtout pour un jeu comme The Finals. En effet, toutes les armes ont un recul important. Toucher des cibles avec une précision similaire à celle des joueurs PC est difficile sans un peu d’aide, et l’aim assist est assez courante dans d’autres jeux qui proposent du crossplay comme Apex Legends et la franchise Call of Duty.

Cependant, beaucoup ont argué que The Finals va un peu trop loin. L’aim assist du jeu se verrouille presque immédiatement sur les cibles et les suit. Beaucoup estiment que les joueurs à la manette sont trop aidés dans la visée. Et même les meilleurs joueurs du jeu sont d’accord.

Le Redditeur u/Damurph01 a joué contre l’équipe d’Arkaik__ (actuellement numéro 1) et de goatmeep1_. Ils sont considérés comme étant actuellement parmi les meilleurs joueurs de The Finals. Et bien entendu, il a eu énormément de mal à les battre. Il a ensuite affirmé que l’aim assist est, « complètement et absolument ruinée », et que jouer avec une manette, « pourrait tout aussi bien être considéré comme de la triche ».

Même les meilleurs joueurs appellent au nerf de l’aim assist

Voici l’un des extraits qu’il a partagés. On y voit goatmeep en train de faire un 1 contre 2, en ne ratant presque aucun de ses tirs :

Il y a un extrait similaire d’Arkaik__ qui le montre battant des joueurs qui avaient une visée pure.

Ces joueurs sont effectivement tous deux rapidement montés au sommet avec leur manette et y sont restés. Même si d’autres utilisent aussi une manette, il est clair que leur niveau de compétence et de connaissance du jeu est très élevé. C’est ce qui leur permet de maintenir leur place au sommet de l’échelle.

Cependant, même eux souhaitent que l’aim assist soit nerfée. Goatmeep l’a évoqué lorsqu’on lui a demandé s’il passerait au clavier et à la souris si la manette était nerfée.

« Je m’y habituerai, pour être honnête. Ça ne sera pas si grave. J’espère que [l’aim assist] sera nerfée ».

En effet, même ceux qui utilisent l’aim assit sur manette pour atteindre le haut du classement de The Finals appellent à des nerfs. Espérons que les développeurs ont un plan pour réduire l’aim assist sans laisser les joueurs à la manette sur le carreau.

