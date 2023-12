Les joueurs de The Finals frustrés par l’impossibilité de terminer le Passe de combat

Bien que The Finals ait maintenu un nombre élevé de joueurs dans les semaines suivant sa sortie, ceux qui ont persisté dans le jeu ont découvert que la progression dans le Passe de combat nécessite un engagement considérable, provoquant ainsi une énorme frustration.

Les Passes de combat sont devenus une composante de presque tous les jeux en ligne, et c’est une méthode éprouvée qui récompense les joueurs pour leur investissement continu. Étant donné le nombre de jeux qui se disputent l’attention des joueurs, cette approche est très logique.

Cependant, un certain équilibre doit être trouvé pour que les joueurs estiment que leur investissement en temps en vaut la peine.

Et, selon beaucoup de ceux qui progressent dans le Passe de combat de The Finals, cette progression est beaucoup trop lente.

En effet, toutes les personnes qui jouent encore au jeu et qui l’apprécient (bien qu’il ait son lot de problèmes), semblent déjà reconsidérer l’achat du prochain Passe de combat s’ils ne peuvent pas gagner des récompenses plus rapidement à l’avenir.

Les joueurs de The Finals dénoncent un Passe de combat “répétitif et lent”

The Finals, comme pratiquement tout autre jeu free-to-play sur le marché, dépend des cosmétiques pour se maintenir en vie. Pour rester à flot après l’afflux de joueurs suite à son lancement explosif, les développeurs doivent trouver des moyens de rendre les cosmétiques attrayants pour les joueurs.

Et, bien qu’il y ait une boutique classique où les joueurs peuvent accéder à des skins plus généraux, des vêtements et des skins d’armes, le Passe de combat promet l’accès à une variété d’objets à durée limitée qui ne peuvent être obtenus qu’en progressant dans le jeu.

Cependant, de nombreux joueurs estiment que la progression de ce passe de combat prend beaucoup trop de temps, affirmant qu’il faut environ une heure par niveau en moyenne. Avec 96 niveaux, cela représente presque 100 heures que les joueurs doivent s’engager pour obtenir tout ce qui est proposé.

Cela a alors conduit à un post Reddit quelque peu controversé d’un joueur affirmant que le passe de combat est “impossible à terminer”. Ce sentiment a été largement partagé par la communauté, surtout pour ceux qui jouent à plusieurs jeux.

“Je pense que beaucoup de gens oublient le fait que pratiquement tous les autres jeux ont également un passe de combat qui demande beaucoup de votre temps. Donc, si vous voulez jouer à 2 ou 3 autres jeux ET obtenir leurs passes de combat, bonne chance pour les terminer tous. Si c’est le seul jeu auquel vous jouez, ce n’est pas vraiment un problème, car vous finirez par le terminer … probablement… mais ce n’est pas réaliste pour beaucoup de gens. Les passes de combat de 100+ heures ne peuvent pas devenir une norme“, affirme un utilisateur Reddit.

Le célèbre YouTubeur SkillUp s’est d’ailleurs récemment exprimé à ce sujet, déclarant : “En ce moment, chaque putain de jeu a un Passe de combat, et tous sont calibrés sous l’hypothèse que vous jouerez 60, ou 70, 80, 100 heures pour débloquer toutes les choses. Nous ne pouvons le faire que si nous nous engageons à ce jeu uniquement et en délaissant tous les autres. J’adorerais que les éditeurs nous laissent simplement terminer ces Passes de combat plus rapidement.

Éditeurs, si vous écoutez ceci, vous devez trouver une solution. Parce que, si chaque jeu propose un Passe de combat, alors vous ne pouvez pas calibrer les exigences comme si aucun autre jeu n’existait.“

Reste à voir si Embark Studios va prendre note de ces avis et va apporter des changements pour le futur passe de combat.