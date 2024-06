XDefiant est déjà envahi par les tricheurs au désespoir des joueurs

Un mois après le lancement de XDefiant, les tricheurs commencent déjà à envahir les parties des joueurs avec des hacks de vitesse et de visée ridicules.

Dans les jeux de tir compétitifs comme XDefiant, les tricheurs ne sont pas une chose nouvelle. Cela est particulièrement vrai dans les jeux free-to-play comme le nouveau venu d’Ubisoft dans le genre, car il est relativement simple de créer un nouveau compte lorsque l’ancien est banni.

Dès la première semaine de jeu, les fans signalaient déjà des cas de tricheurs ruinant les parties, bien que les développeurs de XDefiant aient assuré aux fans qu’ils travaillaient à éliminer tous les hackers du jeu, malgré leur réticence à parler ouvertement du système anti-triche du jeu.

Plus d’un mois après la sortie, les joueurs signalent toujours que de plus en plus de tricheurs envahissent les parties et accumulent un nombre insensé de kills tout en étant flagrants. Et maintenant, ils deviennent même créatifs avec leurs triches.

Dans un post sur le subreddit de XDefiant, un joueur a montré un tricheur dévastant un lobby en Team Deathmatch, remplissant la killfeed tout en sautant et se déplaçant de manière anormale.

À mesure que le post gagnait en visibilité, les joueurs commentaient qu’ils avaient déjà croisé ce tricheur, ou au moins des tricheurs utilisant des hacks similaires.

“Je suis presque sûr d’avoir rencontré ce même gars hier et il trichait à 100% comme ça“, a déclaré un joueur. “La partie n’était même pas à la moitié et il avait presque 100 kills et chaque élimination du côté adverse venait de lui.“

En recherchant le profil du tricheur à partir du post sur Tracker.gg, on voit à quel point c’est flagrant. Avec seulement 44 parties jouées, il a gagné chaque partie et accumulé plus de 3 000 kills. Au moment de la rédaction, son historique des dernières 24 heures montre qu’il a régulièrement plus de 70 kills par partie. Et ce n’est qu’un exemple parmi d’autres.

Espérons que les développeurs se penchent sérieusement sur la question des tricheurs à l’approche de la Saison 1.