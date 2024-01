Les devs de The Finals s’expriment enfin sur le débat de l’aide à la visée

The Finals a été un succès auprès des joueurs pendant la saison des fêtes, mais la communauté se plaint déjà de l’aide à la visée sur les manettes. Le développeur a maintenant répondu aux préoccupations des joueurs.

L’aide à la visée est un sujet controversé dans les jeux de tir, car sa présence dans les jeux d’esport et les jeux occasionnels a fait débat pendant des années. Dans un jeu comme The Finals, qui implique beaucoup de suivi de la visée et une sortie de balles constante, l’aide à la visée peut être un énorme avantage pour les joueurs manquant de compétences suffisantes pour jouer à un niveau élevé.

Cependant, tout le monde dans la communauté ne pense pas que l’aide à la visée, en particulier pour les joueurs qui utilisent une manette plutôt qu’une souris et un clavier, soit trop puissante. Mais cela n’a pas empêché un joueur de contacter Embark Studios sur Discord pour demander s’ils étaient au courant de la controverse.

Le joueur a publié sa conversation sur le subreddit de The Finals après avoir reçu une réponse du bot Discord du jeu concernant l’aide à la visée.

Un joueur de The Finals demande aux développeurs à propos de l’aide à la visée et obtient une réponse

Le joueur a demandé si Embark surveille le subreddit pour les retours et s’ils étaient conscients de la controverse sur l’aide à la visée qui a été largement discutée sur le forum.

Il a également inclus une capture d’écran de sa ligne de statistiques après avoir joué au jeu avec une manette, qui comptait 26 éliminations.

Un bot des développeurs a répondu, EggMail, disant que l’équipe est consciente des opinions de la communauté sur l’aide à la visée dans le jeu.

“Bien que nous n’ayons rien à partager sur le sujet actuellement, soyez assurés que nous avons entendu plusieurs retours et suggestions que nous avons notés,” a déclaré le message.

Le message a également indiqué que les développeurs regardent parfois le subreddit, mais ils ne le surveillent pas aussi attentivement que leur serveur Discord.

Bien que le sujet de l’aide à la visée dans le jeu ne semble pas être réglé, les joueurs savent maintenant qu’Embark est conscient du sentiment de la communauté et a reçu des retours directs sur le mécanisme.

Que le développeur fasse quelque chose avec ces retours, ou fournisse plus de communication sur l’aide à la visée, reste à voir.