La communauté de The Finals encore et toujours divisée sur l’aim assist

Un joueur à la souris et au clavier de The Finals ayant essayé la manette n’a pas été impressionné. Cela a relancé le débat animé pour savoir si l’aim assist est aussi mauvaise que certains joueurs le pensent.

Le débat sur l’aim assist n’est pas particulièrement nouveau, bien qu’il soit particulièrement intense ces derniers temps. Avec le joueur numéro 1 dans The Finals jouant avec une manette, beaucoup estiment que l’option est tout simplement trop forte.

Cependant, un joueur à la souris et au clavier a décidé d’essayer la manette avec The Finals. Et il n’a pas été impressionné. Bien que son exploration ait clos le débat, cela n’a certainement pas calmé ceux qui pensent que l’AA est défaillante.

Il est encore difficile de dire si l’AA est vraiment surpuissante, et les joueurs de The Finals sont très partagés sur la question. Surtout maintenant que certains joueurs au clavier/souris essaient la manette.

Le débat sur l’aim assist dans The Finals fait rage

Pour récapituler brièvement le débat, l’aim assist peut être très, très agressive dans The Finals. Cela a conduit de nombreux joueurs à appeler à des nerfs, même ceux qui ont un avantage sur manette.

Et, bien que ce sentiment est partagé par la plupart des joueurs, certains estiment que ce n’est pas si mal.

Le joueur u/HeavyWaterer a affirmé que, bien que l’AA aide au début, bien se positionner est ce qui compte. Ils ont finalement conclu que « les manettes ça craint ».

Cette conclusion était controversée. Cependant, beaucoup étaient d’accord avec l’opinion de ce joueur.

« J’ai presque toujours senti que la capacité de pivoter et de tourner instantanément est plus puissante que l’aim assist », a déclaré un fan. « Je joue beaucoup sur s+c & console et les seuls shooters où je préfère la manette sont cod et halo, où l’aim assist est incroyablement forte. Même alors, je trouve toujours que tirer à longue distance est mieux sur s+c ».

Un autre Redditor a exprimé son opinion avec laquelle beaucoup sont d’accord. Il affirme en effet que la manette est meilleure de près alors que s+c a des avantages à distance.

« J’ai essayé la manette après avoir entendu parler de l’aim snap. Et l’aim assist est vraiment tenace et forte mais nulle pour les tirs à la tête. Donc je suppose que c’est bon pour des armes à un coup à hauts dégâts comme le fusil à double canon et le sniper », a déclaré un Redditeur. « Je préfère et suis plus à l’aise avec s+c.Je ne vois pas ça comme étant aussi op que tout le monde le dit mais ça a besoin de réglages ».

Cela dit, il y a une chose que beaucoup négligent ; l’aim assist n’est pas créée égale dans The Finals.

Le suivi n’est pas la préoccupation principale et les snipers se fixent sur les cibles à une distance bien plus longue que vous ne le pensez. L’aim assist semble être réglée plus haut avec des armes à longue portée par rapport à celles à courte portée, bien que l’aim snapping soit fort quelle que soit l’arme que vous utilisez de près.

C’est au point où l’aim assist est tellement forte que les joueurs se sont plaints que leur visée se fixe sur la mauvaise cible.

En fin de compte, reste à voir si les développeurs décideront de nerfer l’aim assist et de réduire sa force. Aussi, un réglage au niveau de l’aim snapping pourrait s’avérer nécessaire. Cependant, Embark Studios pourraient décider que son état actuel est correct malgré le sentiment des joueurs.

