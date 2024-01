Les joueurs de The Finals demandent le nerf de cette compétence Poids Plume

Les joueurs de The Finals appellent Embark Studios à nerf la capacité de Camouflage de la classe Poids Plume, qualifiée de « défectueuse ».

The Finals propose trois classes offrant différentes capacités de combat et styles de jeu. Chacune donne aux joueurs des moyens uniques de prendre leurs ennemis par surprise. Cependant, il y a une compétence qui semble causer des remous au sein de la communauté du jeu : Camouflage.

Cette compétence de la classe Poids Plume rend les joueurs difficiles à voir en mouvement et invisibles lorsqu’ils sont immobiles. Comme vous pouvez l’imaginer, cela peut rendre la contre-attaque plutôt délicate, surtout lorsque vous n’avez aucune idée de l’endroit où se trouve l’ennemi.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Eh bien, la communauté du jeu exige maintenant que les développeurs nerf ou retravaillent la façon dont fonctionne cette capacité dans The Finals.

Les joueurs de The Finals demandent des nerfs pour la capacité de camouflage du Light Build

Dans une post sur Reddit, le joueur u/chowmingbigboi a évoqué le problème. Il a demandé : « Quelqu’un d’autre a du mal à voir l’invisibilité ? La plupart du temps, je ne les vois pas et l’absence d’audio n’aide pas non plus. La seule fois où je les vois, c’est si la lumière brille sur eux, autrement, je prie dans des bâtiments ou des zones sombres ».

D’autres joueurs étaient d’accord, beaucoup affirmant à quel point la compétence est injuste. Ils ont en particulier critiqué Camouflage quand le joueur reste immobile.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

« C’est très difficile de les voir quand ils restent immobiles derrière un buisson, ou même près d’un endroit lumineux dans l’environnement, c’est défectueux », a répondu un joueur. « Je suis sûr qu’Embark mijote des nerfs pour cette classe poids plume cassée dans le meta. Il faut juste être patient ».



Reste à voir comment les développeurs ajusteront les Dispositifs de Camouflage. Une chose est sûre, la communauté veut des changements. « Ils doivent augmenter la distorsion à l’écran ou quelque chose comme ça », a suggéré un joueur. « Non seulement c’est difficile à contrer (puisque vous ne pouvez utiliser que des méthodes spécifiques à l’équipement qui ne peuvent pas être changées en milieu de manche en classé), mais cela encourage un jeu médiocre, sans jouer l’objectif ».

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, d’autres joueurs ont noté qu’un nerf de la capacité Camouflage du build Poids Plume diminuerait considérablement sa viabilité compétitive. « Poids Plume est dans une mauvaise passe en ce moment et c’est un monstre en partie rapide », a déclaré un fan. « Dans 95 % de mes matchs, il n’y a même pas de poids plume au troisième tour mdr. C’est littéralement la seule façon viable de le jouer et ça craint ».

Reste enfin à savoir si les développeurs vont nerf Camouflage. Pour l’instant, faites bien attention lorsque vous scrutez les environs à la recherche de menaces ennemies.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour plus de contenu sur le jeu de Embark Studios, consultez la rubrique The Finals de notre site.