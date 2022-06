Les meilleures compositions sur TFT set 7 | Patch 12.12

Le set 7 de TFT tient toutes ses promesses avec l’arrivée de puissants dragons ! Découvrez les meilleures compositions du patch 12.12 pour grimper facilement le ladder.

Après quelques semaines sur le serveur live, la meta du set 7 commence à se stabiliser. De nouvelles synergies sont apparues ainsi que des champions inédits : les puissants dragons Ao Shin, Daeja, Idas, Shi Oh Yu et Sy’fen.

C’est pourquoi nous avons détaillé pour vous 5 des meilleures compositions actuelles sur Teamfight Tactics. Découvrez quand et comment les jouer, quels objets équiper sur vos champions et comment vous placer pour décrocher le Top 1 !

Sommaire

Xayah/Talon carry – Furiaile/Guilde (Ragewing/Guild)

Après de nombreuses itérations de compositions Furiailes basées autour de Xayah, c’est finalement l’associaiton avec le trait Guilde qui se montre le plus efficace. Cette composition très complète repose sur une solide frontline autour de Hecarim et Ornn, et Xayah accompagné de Talon pour infliger de lourds dégâts.

Quand jouer cette composition

De bons items pour Xayah et/ou Talon

Meilleur objet de départ : Arc courbe (Recurve Bow) ou BF Glaive (BF Sword)

Comment jouer la composition

Les 4 éléments les plus importants de la composition sont des champions épiques : Xayah, Talon, Hecarim et Ornn. Afin de maximiser vos chances de les trouver, votre objectif est d’atteindre rapidement le niveau 8 avant de roll agressivement.

Heureusement, de nombreux scénarios peuvent mener à une transition vers cette composition. Vous pouvez opter pour des Viftireurs pour donner les objets à Twitch ou Ezreal, accompagnés de quelques bruisers à l’avant. Une autre option est d’aligner des Cannoniers, et notamment Tristana qui porte très bien les objets de Xayah.

Une fois le niveau 8 atteint, essayez de rapidement obtenir vos champions importants 2*. Selon vos items et vos améliorations, vous pouvez équiper en priorité Xayah ou Talon. Côté tanking, c’est Ornn qui se fera une joie de porter vos précieux équipements.

Si vous avez l’occasion de passer niveau 9, ajoutez simplement un Bard ! En plus de renforcer votre synergie Guilde, ce dernier est une excellente unité qui vous apportera un CC plus que bienvenue.

Items

Xayah

Lame enragée de Guinsoo (Guinsoo’s Rageblade)

(Guinsoo’s Rageblade) Mercure (Quicksilver)

(Quicksilver) Tueur de géants (Giant Slayer)

(Giant Slayer) Lame funeste (Deathblade)

Lame d’infini (Infinity Edge)

Détermination du titan (Titan’s Resolve)

Talon

Lame d’Infini (Infinity Edge)

(Infinity Edge) Main de la Justice (Hand of Justice)

(Hand of Justice) Cœur Gelé (Frozen heart)

(Frozen heart) Soif de Sang (Bloodthirster)

Tueur de géants (Giant Slayer)

Ornn

Morellonomicon

Armure roncière (Bramble Vest)

(Bramble Vest) Griffe de dragon (Dragon’s Claw)

(Dragon’s Claw) Armure de Warmog (Warmog’s Armor)

Autres items de tanking

Olaf/Diana carry – Combattant/Brise-écaille (Bruiser/Scalescorn)

Les dragons, ce n’est pas votre truc ? La synergie Brise-écaille est faite pour vous ! Avec les redoutables Diana et Olaf en carry, cette composition pour le moins brutale peut faire des ravages ! Sans le moindre champions à distance, cette formation est un véritable rouleau compresseur une fois lancée.

Si cette formation est puissante, elle atteint un tout autre niveau si vous dénichez un Emblème d’Assassin pour Olaf.

Quand jouer cette composition

Un Olaf et/ou une Diana tôt dans la partie

Des bons items pour Olaf et/ou Diana (Guinsoo, Lame d’Infini, Titan…)

Comment jouer la composition

Cette composition est très simple à mettre en œuvre puisqu’elle repose sur deux carry à 3 pièces d’or. Dès que vous obtenez Diana et un autre Assassin ou Olaf et quelques combattants, vous n’avez plus qu’à activer l’auto-pilote !

Olaf et Diana sont très puissant, même en 1* si vous les obtenez tôt dans la partie. Vous chercherez alors à rapidement atteindre le niveau 7 voire 8 pour chercher vos deux champions clés en 3*.

En début de partie, vous devrez adapter votre composition au premier carry que vous trouvez et aux items que vous avez à disposition. Si vous avez la chance de tomber sur un Emblème d’Assassin, n’hésitez pas à l’équiper sur Olaf afin que ce dernier fasse un carnage dans la back line adverse. Dans ce cas, vous pouvez abandonner Lilia et braum pour ajouter 2 Assassins supplémentaires.

Items

Diana

Lame d’infini (Infinity Edge)

(Infinity Edge) Cœur gelé (Frozen Heart)

(Frozen Heart) Détermination du titan (Titan’s Resolve)

(Titan’s Resolve) Étincelle ionique (Ionic Spark)

Pistolame hextech (Hextech Gunblade)

Olaf

Lame enragée de Guinsoo (Guinsoo’s Rageblade)

(Guinsoo’s Rageblade) Mercure (Quicksilver)

(Quicksilver) Soif de sang (Bloodthirster)

(Bloodthirster) Détermination du titan (Titan’s Resolve)

Lame funeste (Deathblade)

Emblème d’Assassin (Assassin Emblem)

Autres champions

Items de tanking sur vos combattants, items à aura sur vos combattants ou assassins.

Varus carry – Cosmique/Viftireur/Combattant (Astral/Swiftshot/Bruiser)

Si la synergie semble parfaitement adaptée pour jouer autour des Mages, Varus se révèle finalement comme étant le carry le plus fiable de la composition. Accompagné de quelques Viftireurs et d’une solide ligne de Combattants, l’archer cosmique fait des ravages !

Quand jouer cette composition

Des champions Cosmiques dans les premiers shops

Des items de tanking ou pour Varus (Guinsoo, Runaan…)

Comment jouer la composition

Cette composition repose sur la synergie Cosmique qui vous permettra de trouver facilement Varus (votre carry) et Illaoi (votre tank) en 3*. Elle est très simple à mettre en place puisque vous pouvez rapidement mettre en place quelques Viftireurs, une front line de Combattants et la synergie Cosmique.

En début de partie, vous pouvez slam les items de tanking sur un Tahm Kench ou un Syls avant de les transférer sur Illaoi. Les items de Varus peuvent quant à eux aller sur Ashe, Senna ou n’importe quel autre carry à distance.

Votre objectif est d’atteindre le niveau 7 – voire 8 – sans trop dépenser d’or en roll. À partir de ce moment là, vous pourrez roll au dessus de 50 golds et profiter de Cosmique pour trouver vos Varus et Illaoi.

En fin de partie, plusieurs options s’offrent à vous. En passant niveau 9, vous pouvez remplacer Shen par Sy’Fen, ajouter un Bard ou encore un Hecarim (si vous avez des équipements carry pour Xayah).

Items

Varus

Lame enragée de Guinsoo (Guinsoo’s Rageblade)

(Guinsoo’s Rageblade) Lame funeste (Deathblade)

(Deathblade) Ouragan de Runaan (Runaan’s Hurricane)

(Runaan’s Hurricane) Mercure (Quicksilver)

Lame d’infini (Infinity Edge)

Tueur de géants (Giant Slayer)

Illaoi

Cape solaire (Sunfire Cape)

(Sunfire Cape) Armure roncière (Bramble Vest)

(Bramble Vest) Griffe de dragon (Dragon’s Claw)

(Dragon’s Claw) Armure de Warmog (Warmog’s Armor)

Autres items de tanking

Autres champions

Items AD sur Xayah

Items d’aura sur un Viftireur près de Varus

Corki carry – Canonnier/Pyrotechnicien (Cannoner/Revel)

Vous avez un goût prononcé pour les feux d’artifice et autres explosions en tout genre ? La composition Canonnier/Pyrotechnicien est faite pour vous, avec son armada de carry hauts en couleur !

Quand jouer cette composition

Un début de partie Canonnier/Dragonnier

De bons items pour Corki

Comment jouer la composition

Cette composition est très simple à mettre en place, étant donné que la synergie Canonnier est efficace dès le début de partie ! Avec une combinaison de Senna/Tristana/Jinx et une frontline de Combattants (Tahm Kench et Skarner/Shen), vous pouvez traverser l’early game sans grande difficulté.

Dans l’idéal, essayez de rapidement entrer la synergie Dragonnier en ajoutant un Heimerdinger ou une Lulu aux côtés de Tristana. En effet, cette composition peut rapidement peiner si elle manque de frontline, et c’est pourquoi faire rapidement évoluer Miamsy (Nomsy) vous facilitera la vie.

Les deux meilleurs Canonniers pour porter les objets de Corki sont Tristana et Jinx. Puisque ces deux champions seront présents dans votre composition finale, pensez à en garder un exemplaire de côté !

Puisque vos trois champions clé (Corki, Sona et Idas) sont des unités épiques, votre objectif est d’atteindre rapidement le niveau 8 avec une économie solide. Une fois tout votre plateau 2*, vous disposerez d’une puissance de feu considérable !

L’objet conféré par le trait Luminécaille de Idas peut grandement améliorer votre économie en générant des golds voire des items. Profitez-en au maximum afin de prendre l’ascendant économique sur vos adversaires.

Items

Corki

Lame enragée de Guinsoo (Guinsoo’s Rageblade)

Tueur de géants (Giant Slayer)

Mercure (Quicksilver)

Lame d’Infini (Infinity Edge)

Dernier Souffle (Last Whisper)

Main de la Justice (Hand of Justice)

Sona

Lance de Shojin (Spear of Shojin)

(Spear of Shojin) Morellonomicon

Idas

Lithoplastron de Gargouille (Gargoyle Stoneplate)

(Gargoyle Stoneplate) Armure de Warmog (Warmog’s Armor)

(Warmog’s Armor) Griffe de dragon (Dragon’s Claw)

(Dragon’s Claw) Autres items de tanking

Tristana

Objets à aura

Lee Sin carry – Dragomanciens/Jade (Dragomancer/Jade)

Rien de plus jouissif que de voir un seul champion venir seul à bout de l’équipe adverse. C’est justement le concept de la synergie Dragomanciens, avec les surpuissants Lee Sin et Swain capables de faire des ravages !

Quand jouer cette composition

Un Lee Sin/Swain tôt dans la partie

De bons items pour Lee Sin/Swain

Comment jouer la composition

Cette composition repose entièrement sur le potentiel dévastateur de Lee Sin 3* avec des objets offensifs et le buff Dragomancien. En effet, le moine aveugle est tout simplement capable de tuer en une utilisation de sa compétence énormément de champions fragiles dans les rangs adverses.

Avant de déchaîner le plein potentiel de Lee Sin, encore faut-il travers un début de partie pas toujours facile. Trouver Swain ou Lee Sin en début de partie aide grandement à bâtir les fondements de la composition, en intégrant rapidement Dragomancien et Jade grâce à Ashe et Karma.

Par la suite, vous devez rapidement atteindre le niveau 7 tout en conservant la meilleure économie possible. Une fois niveau 7, il est temps de chercher Lee Sin 3* et Swain 3*. Une fois chose faite, vous n’avez plus qu’à passer niveau 8 pour ajouter Ornn qui activera la synergie Tempête et offrira un peu plus de tanking et de contrôle à la composition.

Le placement le Lee Sin est primordial pour gagner avec cette composition. En effet, votre objectif principal est que Lee Sin propulse un tank ennemi directement sur les carry adverses. Le placement est rendu encore plus difficile par la synergie Jade qui oblige le déplacement de plusieurs unités à chaque fois que vous souhaitez bouger Lee Sin.

Il est également possible de jouer cette composition avec Volibear en carry principal, à la place de Lee Sin. Dans ce cas, retirez Neeko pour ajouter Anivia et activer la synergie Légende.

Items

Lee Sin

Gantelet Précieux (Jeweled Gauntlet)

(Jeweled Gauntlet) Lame d’Infini (Infinity Edge)

(Infinity Edge) Main de la Justice (Hand of Justice)

Swain

Lame Enragée de Guinsoo (Guinsoo’s Rageblade)

(Guinsoo’s Rageblade) Poignard de Statikk (Statikk Shiv)

Neeko