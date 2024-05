Trempe et Perfectionnement dans la Saison 4 de Diablo 4 : améliorations, matériaux…

La Saison 4 : Butin redynamisé de Diablo 4 introduit la Trempe et le Perfectionnement pour changer la façon d’améliorer vos objets. Voici tout ce que vous devez savoir, y compris comment améliorer et quels matériaux sont nécessaires.

La Trempe et le Perfectionnement dans Diablo 4 apportent une refonte du système d’amélioration des objets dans la Saison 4 : Butin Redynamisé. Les améliorations d’objets ne sont plus la mécanique unidimensionnelle qu’elles étaient, devenant bien plus complexes en Saison 4.

Voici donc tout ce que vous devez savoir sur la manière d’appliquer de la Trempe et du Perfectionnement à votre équipement dans Diablo 4.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Qu’est-ce que la Trempe dans Diablo 4 ?

Dans Diablo 4, la Trempe vous permet d’ajouter de nouveaux Affixes à vos objets en Saison 4. C’est une nouvelle mécanique essentielle si vous souhaitez changer certains affixes indésirables ou en ajouter de meilleurs à vos armes, armures, anneaux ou amulettes.

La Trempe est accessible via le Forgeron et les matériaux d’amélioration peuvent être collectés en combattant des ennemis dans le monde.

Vous pouvez appliquer de la Trempe à vos objets dans Diablo 4 en rendant visite à un Forgeron après avoir collecté des Manuels d’Artisanat ou de Trempe.

Chaque Manuel d’artisanat contient un Codex d’Affixes, répartis en six groupes : Armes, Attaque, Défense, Mobilité, Attributs et Ressource, tout comme les Aspects Légendaires.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Vous pouvez acquérir des Manuels de Trempe en jouant dans le monde entier, comme butin. À l’instar des Aspects, ils peuvent être utilisés indéfiniment, donc ne vous inquiétez pas, pas besoin de les farmer. Ces Manuels durent également jusqu’à la fin de la saison, et les Manuels du Royaume Éternel sont disponibles en permanence.

Allez voir le Forgeron. Insérez l’équipement correspondant à votre recette. Sélectionnez la catégorie de recette désirée.

Les objets Ancestraux peuvent avoir deux affixes Trempés, mais si vous n’aimez pas les stats appliquées à votre équipement, vous pourrez relancer l’Affixe. Cependant, le nombre de relances dépend de la Durabilité de Trempe de l’objet.

Blizzard Entertainment

Qu’est-ce que le Perfectionnement dans Diablo 4 ?

Le Perfectionnement vous permet d’améliorer les Affixes de votre objet souhaité après l’avoir complètement Trempé. C’est un processus de montée en niveau continue qui peut même être réinitialisé si vous n’êtes pas satisfait des résultats.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Comme pour la Trempe, le Perfectionnement est accessible via le Forgeron, et les matériaux et ressources nécessaires sont obtenus en combattant des ennemis dans Sanctuaire.

Vous pouvez Perfectionner vos objets dans Diablo 4 en rendant visite à un Forgeron avec un équipement entièrement Trempé. Vous pouvez Perfectionner les objets Légendaires et Uniques.

Chaque équipement a 12 niveaux de Perfectionnement, et à chaque niveau, la valeur de vos Affixes augmente légèrement. Cependant, tous les quatre niveaux, la valeur d’un Affixe sur votre objet augmentera considérablement. Dans les dernières notes de patch, Blizzard a également confirmé qu’il n’y a pas de risque d’échec dans le Perfectionnement.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’Affixe qui reçoit le bonus deviendra Bleu. Cependant, si le même affixe est amélioré à nouveau, il deviendra Jaune, et dans de rares cas, il deviendra Orange s’il est amélioré une troisième fois.

Bien que vous ne puissiez pas ajouter de nouveaux Affixes via le système de Perfectionnement dans Diablo 4, vous pourrez augmenter l’efficacité des Affixes préexistants sur vos armes et armures, et comme pour la Trempe, revenir à l’état par défaut si vous n’êtes pas satisfait des améliorations.

Coûts du Perfectionnement dans Diablo 4

Le Perfectionnement coûtera une variété de matériaux provenant de The Pit dans Diablo 4 :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Niveau MATÉRIAUX COÛT 1 10 Obducite

10 Cuir Brut

3 Cristal Voilé 100,000 9 50 Inferrite

10 Emblème abscons

20 Cristal Voilé

3 Âme Oubliée 2,000,000 12 250 Inferrite

50 Cristal Voilé

20 Emblème abscons

10 Âme Oubliée 10,000,000

Réinitialiser le rang d’un objet Perfectionné a aussi un coût. Voici ce dont vous avez besoin pour ramener l’objet du rang 12 au rang 0 :

30 Cuir Brut / 30 Morceau de Fer

20 Cristal Voilé

5 Âme Oubliée

5,000,000

Il faut noter que ces valeurs proviennent de la récente mise à jour du butin des développeurs de Diablo 4, elles pourraient donc être menées à évoluer, et elles n’incluent pas tous les matériaux nécessaires pour chaque rang. Nous vous tiendrons cependant informés de toute nouvelle information.

Pour plus de contenu, guides et actualité sur le jeu, n’hésitez pas à consulter la rubrique Diablo 4 de notre site.