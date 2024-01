Cette arme découverte par un joueur de Starfield est un véritable « monstre »

Un joueur de Starfield a découvert une arme exceptionnelle dans un endroit considéré comme étant l’un des meilleurs du jeu.

Starfield, le jeu d’aventure spatiale de Bethesda, permet aux joueurs de créer leurs propres vaisseaux et d’explorer plus d’un millier de planètes. Critiqué pour de nombreux bugs, notamment dans certaines quêtes impossibles à terminer, et un sentiment d’inachevé, le jeu a malheureusement reçu de nombreux avis négatifs.

Cependant, cela n’a pas empêché le jeu de Bethesda de devenir l’un des plus rentables de l’année 2023, ce qui n’est pas rien. L’arrivée prochaine du premier DLC Shattered Space permettra peut être à Starfield de redorer son blason.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Que ce soit dans le cadre de l’histoire principale, de quêtes secondaires ou simplement lorsque vous partez à la recherche de butin, il vous faut être équipé d’armes pour vous protéger des ennemis et dangers de l’univers de Starfield. De nombreuses armes sont disponibles dans Starfield, et il peut être difficile de mettre la main sur les meilleurs. Et justement, un joueur est tombé sur une arme exceptionnelle et surpuissante lors de ses explorations spatiales.

Bethesda Game Studios

Un joueur de Starfield met la main sur une arme surpuissante

L’utilisateur Reddit u/Jazzlike-Fee-3493 a rapidement partagé sa découverte avec la communauté Starfield. Intitulé « Cette arme que j’ai trouvée est un monstre », le post était accompagné de l’image de la fameuse arme, avec ses caractéristiques impressionnantes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il s’agit d’un Va’ruun Inflictor Légendaire. Avec les compétences Laser et Faisceau à particules, l’arme est tout simplement surpuissante. Le posteur a en effet ajouté des mods à son arme pour lui permettre d’atteindre une efficacité redoutable.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Dans la discussion, les éloges ont été rapides à arriver. Certains étaient « jaloux » d’une telle trouvaille. D’autres n’ont pas hésité à commenter sur les capacités exceptionnelles de l’arme et son impressionnant nombre de munitions. Un joueur admiratif a demandé : « 90 000 cartouches de Fusible à particules lourdes ? T’achètes que ça quand tu vends ton butin ? ».

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, beaucoup étaient sceptiques quand à l’utilisation du mod Légendaire One Inch Punch. Un joueur a expliqué : « Sympa mais c’est quoi l’intérêt du One Inch Punch? Je n’ai jamais aimé la perte de tir à ditance et le recul qu’il apporte ». D’autres ont rapidement expliqué son utilité : « Ça transforme l’arme en fusil à pompe. Les dommages ne sont pas divisés entre chaque cartouche. Chacune inflige des dommages est totale, donc en fait c’est un multiplicateur de dommages ».

Aussi, la grande question que beaucoup se posaient était de savoir où le joueur avait fait une telle découverte. Sa réponse ? « Le perchoir du vautour sur jaffa 4 ». Situé dans le système Jaffa, au-dessus de Porrima, le Perchoir du Vautour est une zone relativement secrète et incroyablement lucrative. En effet, ce bar-motel où de nombreux ennemis se retrouvent regorge de butin et de contrebande.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, sachez que vous aurez besoin de beaucoup de Digipicks pour déverrouiller les nombreux coffres de contrebande, portes et coffres-forts de ce lieu à ne pas manquer.

Vous savez désormais où aller pour une exploration garantie. Pour en savoir plus sur le jeu d’exploration spatiale de Bethesda, consultez la rubrique Starfield de notre site.