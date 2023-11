Après 400h de jeu, un joueur de Starfield fait une découverte révolutionnaire

Une fonctionnalité de vaisseau spatial de Starfield, introduite discrètement au début du jeu, semble tellement négligée que des joueurs avec plus de 400 heures de jeu viennent juste de découvrir son existence.

À sa sortie, Starfield de Bethesda a reçu des avis mitigés de la part des joueurs avec des critiques louant l’exploration du jeu, son univers magnifique et la construction de vaisseaux, tout en critiquant l’interface utilisateur peu pratique du jeu, son manque d’immersion, des quêtes buggées, et plus encore.

Heureusement, certaines de ces critiques peuvent être résolues grâce à des mods utiles ou de simples ajustements. Mais il semble que l’expérience Starfield puisse être encore améliorée par des fonctionnalités de gameplay subtiles que beaucoup de joueurs ont peut-être manquées.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un tel exemple est l’utilisation du scanner du jeu, un outil crucial pour l’exploration des planètes et des astéroïdes et la révélation de données importantes telles que les ressources naturelles et les détails. Mais son utilisation depuis le vaisseau, par opposition à l’entrée dans le menu du jeu, semble avoir été négligée.

« Je viens de réaliser que vous pouvez utiliser le scanner dans votre vaisseau », a partagé sur Reddit un joueur de Starfield avec plus de 400 heures de jeu.

Bien que ce ne soit pas une découverte révolutionnaire en soi, considérant que l’utilisation du scanner du jeu tout en pilotant le vaisseau est introduite dès le début du jeu, c’est une fonctionnalité qui semble avoir échappé à de nombreux joueurs.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le post a été une sorte de moment de révélation pour de nombreux joueurs de la communauté Starfield, qui ont partagé des commentaires tels que « Je ne savais pas ça, merci. 250 hrs » et « J’ai seulement réalisé cela il y a quelques jours. Je me suis senti si stupide d’avoir perdu tout ce temps dans le menu ».

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Utiliser le scanner tout en pilotant le vaisseau permet une exploration spatiale fluide, qui semblait manquer dans le jeu qui reposait sur le voyage rapide depuis les menus et d’autres fonctionnalités qui affectaient l’immersion.

Un joueur a noté : « Utiliser le scanner pour voyager rapidement au lieu de passer par les menus fait une différence étonnamment grande sur le ressenti du jeu ».

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

De plus, on peut ajouter que les joueurs peuvent également voyager rapidement vers les planètes en utilisant la fonctionnalité de scanner du jeu plutôt que d’utiliser les menus.

Le scanner peut être accessible en appuyant sur LB sur Xbox ou F sur PC.

Restez à l’écoute sur Dexerto pour plus d’actualités et de guides Starfield.