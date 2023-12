Cet exploit de Starfield malgré des critiques « négatives » et sa présence sur le Game Pass

Malgré le fait que le jeu soit disponible via les abonnements Game Pass et qu’il ait reçu des critiques d’utilisateurs « majoritairement négatives » ces derniers temps, Starfield a accompli un exploit inattendu.

L’exploration spatiale dans Starfield a été l’un des principaux attraits du jeu dès son lancement en septembre. Depuis, les joueurs se sont perdus dans son vaste univers, cherchant à créer leurs propres histoires parmi les étoiles.

Cependant, le sentiment à l’égard du jeu s’est récemment détérioré. Le titre est passé à des critiques d’utilisateurs « majoritairement négatives » la semaine dernière sur Steam, et certains moddeurs ont exprimé leur désintérêt à continuer la création des mods pour le jeu, le trouvant « ennuyeux ».

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cela n’a cependant pas empêché Starfield de se retrouver parmi les jeux les plus rentables de Steam cette année. Valve a lancé sa promotion Best of 2023 et Starfield s’est retrouvé au niveau platine. Cela le place parmi les jeux les plus rentables de la plateforme. Nous ne savons pas exactement sa position dans la liste, mais il est au moins dans le top 12.

Starfield s’est bien vendu sur Steam malgré les obstacles

C’est surprenant pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le changement d’avis des joueurs vis-à-vis du jeu. Les titres comptent souvent sur le bouche-à-oreille positif pour continuer à bien se vendre. Cependant, l fallait bien posséder le jeu pour pouvoir y jouer et donner son avis, même négatif.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bethesda Game Studios

Cependant, plus surprenant encore, le jeu est disponible sur le Game Pass. Si les joueurs avaient un abonnement au service Xbox, ils pouvaient jouer à Starfield sans frais supplémentaires. On s’attendrait à ce que cela réduise considérablement les ventes du titre sur Steam, mais il semble qu’un bon nombre de joueurs PC préfèrent le posséder plutôt que de s’abonner au Game Pass.

Un autre facteur qui a contribué au succès de Starfield est que Bethesda a vendu le jeu à un prix élevé pendant une période d’accès anticipé. Cela s’est déroulé une semaine avant que le jeu n’arrive sur le Game Pass. Il est possible que beaucoup voulaient simplement y jouer en avance, plutôt que d’attendre qu’il soit disponible sur le service d’abonnement de Microsoft.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quelle que soit la raison, il est clair que l’intérêt pour Starfield était très élevé et qu’il y avait un désir de le posséder. Bien que le jeu ait basculé vers une perception plus négative, espérons qu’avec un soutien continu et le travail de la communauté de modding, nous puissions voir Starfield vivre encore longtemps à l’image d’autres jeux Bethesda comme Skyrim et Fallout 4.

Pour plus de contenu sur Starfield, découvrez la rencontre incroyable faite par un joueur en mode New Game +.