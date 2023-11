Cette rencontre incroyable d’un joueur de Starfield dans le mode New Game +

L’incroyable périple d’un joueur de Starfield s’apprête à prendre fin après un retournement de situation épique lors du NG+33.

Starfield de Bethesda est certainement arrivé avec son lot de surprises pour les joueurs. Lancé en septembre, le jeu a reçu des avis mitigés des joueurs qui critiquaient l’histoire et les fonctionnalités du jeu. Cependant, les fans passionnés ont promis que le « vrai jeu » commence en mode New Game Plus (NG+).

Le mode New Game Plus encourage les joueurs à continuer à jouer encore et encore. Ainsi, ils peuvent recommencer leur aventure avec certains progrès conservés. Cependant, ils seront dans un univers alternatif, offrant des retournements de situation et des découvertes uniques.

Et maintenant, grâce à un joueur, les fans de Starfield apprennent qu’il y a plus de secrets dans le mode NG+ de Starfield qu’on ne le pensait. Attention, spoilers à suivre.

Ce joueur fait face à un retournement de situation en NG+33

L’utilisateur X/Twitter NikoMueller a partagé l’une des infos sur Starfield les plus incroyables à ce jour. Après être parvenu à atteindre NG+33, le joueur a fait face à un retournement de situation étonnant.

En entrant à nouveau dans l’une des premières scènes du jeu, celle où les joueurs entrent dans The Lodge, il s’est retrouvé face à son propre personnage, lors de la première partie. Il s’est même vu en train de remettre l’artefact à la Constellation.

Tout se déroule dans une cinématique inattendue où Sarah dit : « On dirait que nous avons un autre visiteur ». Alors, il découvre que le personnage du joueur du premier univers se retourne alors et lui adresse la parole.

Ce moment à la Inception est plus qu’une simple cinématique. En effet, le joueur a rapporté qu’il a pu se convaincre lui-même de rejoindre l’équipage.

De plus, Niko a noté que la version alternative de lui-même conservait les mêmes statistiques que lors de sa première partie, avait un passé détaillé, exprimait le désir de présenter le joueur à ses parents, et était curieux du voyage du joueur et de sa transformation en Starborn.

Niko promet de partager plus d’informations concernant cette partie intéressante dans laquelle il a décidé de s’installer dans le 34e multivers.

Nous vous tiendrons informés de l’actualité de Starfield, qui s’avère être plus imprévisible que jamais.