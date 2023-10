Un joueur de Starfield terrifié après avoir découvert une créature cauchemardesque

Un joueur de Starfield a fait une effroyable découverte sur une planète, tombant nez à nez avec une des créatures ressemblant à quelque chose sorti d’un horrible cauchemar.

Starfield est un RPG tentaculaire qui compte une pléthore de planètes à explorer. Néanmoins, chaque découverte que les joueurs peuvent y faire n’est pas forcément des plus agréables.

Certains coins reculés de l’espace cachent des horreurs insoupçonnées, comme l’a récemment découvert un joueur qui s’est retrouvé face à une créature terrifiante, étrangement non identifiée par le jeu.

Une journée sous le signe d’Halloween dans Starfield

Dans une publication sur Reddit ayant recueilli plus de 1,6k de votes dispositifs, un internaute a partagé des images saisissantes d’une bête terrifiante repérée sur une planète lointaine. L’insectoïde cauchemardesque possède d’énormes mâchoires, un mélange de couleurs menaçantes, et un corps semblable à celui d’un dinosaure. Encore plus intimidant, l’auteur de la publication a prétendu que la créature n’avait apparemment pas de nom ou de distinction.

Il est possible qu’il s’agisse simplement d’un bug de l’interface utilisateur. Certains joueurs pensent savoir ce que sont ces créatures. L’un d’eux a déclaré : “Ils s’appellent Hunters Silverfish, du moins ceux que j’ai rencontrés en étaient.”

Pour les plus curieux, un autre joueur a indiqué où il était possible d’en trouver. Il a révélé : “Je les ai vus à Ka’zaal près des mines de soufre”. Ce sont d’excellents rappels des découvertes que l’on peut faire dans l’univers dans Starfield. C’est amusant de construire son propre vaisseau et de voler autour. Assurez-vous simplement de ne pas atterrir dans un nid de ces créatures lors de vos explorations.