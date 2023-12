Un YouTubeur captive les fans de Pokémon avec ses villes épiques en 3D

Voici un remake que les fans vont adorer : un créateur sur YouTube recrée méticuleusement le monde de Pokémon dans la réalité, et les fans adorent cette interprétation ingénieuse.

Il est difficile de penser à une série ayant des fans plus dévoués que Pokémon, ou à une franchise avec autant de lieux emblématiques. Bien que beaucoup d’entre nous rêvent de se réveiller dans la ville de Bourg Palette, un créateur de contenu YouTube ingénieux a réellement travaillé à donner vie au monde de Pokémon, et les fans sont ravis.

La chaîne YouTube Jazza a publié la vidéo “J’ai Créé des Cartes 3D Pokémon Épiques” et les fans de Pokémon dans les commentaires sont fous des résultats. Jazza décrit sa chaîne en disant : “Je crée toutes sortes de créations folles” et cette dernière création est sûre de rendre les fans de Pokémon fous, sinon plus.

Le créateur YouTube Jazza recrée une ville de Pokémon avec des objets d’artisanat

Comme montré dans sa vidéo, Jazza a recréé une version de Jadielle, et a méticuleusement recréé la disposition de la petite ville ainsi que l’aspect rétro des bâtiments.

Avec une combinaison de bois, de mousse et de nombreux autres matériaux d’artisanat pratiques, le produit fini est magnifique, et Jazza a l’intention de l’utiliser pour des jeux de table Pokémon avec des amis, donnant réellement vie aux Monstres de Poche.

Les fans dans les commentaires ont couvert de louanges le créateur, comme une autre chaîne appelée CrispysCrafts complimentant Jazza en disant : “C’est vraiment ma chose préférée que tu aies jamais faite. Je n’ai jamais autant voulu quelque chose dans ma maison.”

Pendant ce temps, l’utilisateur thirstyfordoctor609 ajoute : “Tu as littéralement créé mes souvenirs d’enfance dans la réalité.” Tandis qu’un autre utilisateur, appelé podgeot9458 ajoute : “Je n’ai jamais ressenti autant de joie dans une vidéo avant, mon enfance à jouer à Pokémon avec mon frère. Cela m’a donné la chair de poule, Jazza.”

Il semble assez sûr de supposer que les fans apprécient cette dernière création, et avec plus de 340 000 vues et 20 000 likes au moment de la rédaction, espérons que le créateur Jazza soit encouragé à réaliser encore plus d’objets d’artisanat basés sur le monde de Pokémon.