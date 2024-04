Une fusion de Pokémon et Fortnite forme des créatures épatantes

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait un mélange entre Pokémon et Fortnite ? Un artiste talentueux a récemment partagé sa vision unique d’un Fakemon inspiré par les personnages emblématiques de Fortnite.

Fortnite et Pokémon sont sans doute deux des franchises de jeux les plus influentes au monde, chacune pour ses propres raisons uniques. Et si vous vous êtes déjà demandé à quoi pourraient ressembler des Pokémon inspirés de Fortnite, vous avez de la chance puisqu’un artiste talentueux de la communauté a récemment dévoilé exactement cela.

L’artiste @eef.here a travaillé avec @magikdex pour créer une série de “Fakemon” (Faux Pokémon) inspirés de Fortnite, et sa dernière création met en vedette des Pokémon comme Onix et Spiritomb, ce qui a rapidement rendu les fans fous.

Un spectateur enthousiaste a commenté le post en disant : « cette série est incroyable, vous devez continuer » et un autre a désigné “Spiriftomb” comme son favori du lot.

Quelqu’un d’autre dans les commentaires a loué l’artiste et l’a encouragé à en faire plus, disant : « Continuez à créer plus d’art Pokémon Fortnite badass, cool, génial, magnifique, splendide, adorable et mignon ».

Mais cette création n’est pas la seule de la série. L’artiste a déjà créé plusieurs posts mettant en vedette d’incroyables Fakemon, en utilisant d’autres éléments de Fortnite allant des Gourdes du Brave au skin Banane comme inspiration.

Toutes ces créations ont été bien accueillies par la communauté, avec des fans louant l’artiste pour sa créativité.

Alors si vous êtes fan de l’une ou l’autre franchise, nous vous conseillons vivement de jeter un œil à cette série.

Pokémon et Fortnite ont tous deux des styles artistiques vibrants et des personnages reconnaissables, donc les voir fusionnés ensemble est vraiment amusant. Il sera intéressant de voir si l’artiste expérimente éventuellement avec des variations comme les formes Méga ou Régionales.