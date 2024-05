Les secrets des joueurs de Pokémon pour choisir leurs Poké Balls

The Pokémon Company

Les fans de Pokémon viennent sous de nombreuses formes : joueurs occasionnels, éleveurs de IV parfaits, chasseurs de shiny, speedrunners et bien d’autres encore. Il n’y a pas de limite à la niche que peut représenter un joueur de Pokémon.

En ce qui concerne la capture de Pokémon, l’approche typique consiste à réduire leur santé, peut-être leur infliger un effet de statut, puis commencer à lancer des balls en espérant le meilleur.

Après des années à tous les attraper, nous avons vu plus de Poké Balls que nous ne pouvons en compter apparaître dans les jeux, chacune avec ses propres conditions de capture et avantages uniques.

Cependant, les joueurs de Pokémon ont une surprenante diversité d’opinions quant à la manière et aux raisons d’utiliser certaines Poké Balls. Que ce soit pour la coordination des couleurs, une condition de combat qui soutient l’avantage des Poké Balls, ou en utilisant ce qui reste dans votre sac après avoir lancé des dizaines de Poké Balls sur des légendaires.

Pour certains, le statut spécifique des Pokémon entre en jeu : “Les Pokémon destinés au Pokédex reçoivent ce qui est le plus pratique. Les Pokémon que je veux vraiment utiliser reçoivent généralement ce qui est le plus thématique ou des Luxe Balls pour les favoris.” Les Luxe Balls sont des balls supplémentaires gratuites que vous obtenez à partir de la Génération 3 lorsque vous achetez 10 Poké Balls ou plus, c’est donc une chance de montrer combien d’argent vous avez gagné lors de vos combats.

D’autres aiment la possibilité de se vanter d’avoir capturé un Pokémon rare avec la Poké Ball la plus basique. “J’avais l’habitude de faire en sorte de capturer tous mes légendaires avec des Poké Balls régulières parce que je pensais que cela montrait une sorte de compétence supplémentaire et non seulement une énorme perte de temps.”

En parlant de légendaires, il existe une prime communautaire pour la capture ultime en coordination des couleurs : “Vous ne pouvez pas vous appeler le meilleur comme personne ne l’a jamais été si vous n’avez pas attrapé un Rayquaza shiny dans une Luxe Ball.” La ball et le Pokémon ont le même schéma de couleurs, jusqu’au noir avec des bordures jaunes.

Certains sont des dresseurs d’une seule ball pour tous : “Je suis le gars des Poké Balls régulières pour tout. J’ai même refait une grande partie de mon Pokédex vivant pour remplacer tous les Pokémon dans des balls non standard.” Bien que ce soit une tâche longue, cela a du sens lorsque toutes les Poké Balls finissent par attraper leurs Pokémon.

Cependant, beaucoup partagent qu’ils adoptent une approche plus pratique, en tenant compte du nombre de badges d’arène obtenus pour déterminer quelles Poké Balls sont disponibles à l’achat. “Des Poké Balls au début du jeu, des Super Balls au milieu du jeu, des Hyper Balls en fin de jeu, une Master Ball pour le légendaire du scénario, et parfois une ball spéciale comme une Scuba Ball si j’en ai envie.”

La prochaine fois que vous partirez à l’aventure dans le vaste monde des Pokémon, réfléchissez peut-être davantage à votre choix de Poké Ball lorsque vous essayez de tous les attraper.