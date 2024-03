Master Ball : Les Pokémon à ne pas rater selon les joueurs de Pokémon Go

The Pokémon Company

Les joueurs de Pokémon Go ont révélé quels affrontements valaient la peine d’utiliser leurs précieuses Master Balls, la communauté étant assez unie sur les Pokémon que chacun devrait cibler.

Comme dans la plupart des titres principaux de Pokémon, Pokémon Go propose une variété de Poké Balls à découvrir et à gagner. Ces objets peuvent ensuite être utilisés pour aider à capturer des Pokémon de toutes forces et de tous types.

Cependant, comme c’est le cas avec les Pokémon, certains affrontements plus forts nécessiteront des Poké Balls spéciales pour même avoir une chance de les capturer. Dans Pokémon Go, les joueurs peuvent trouver les types suivants de Poké Balls :

Poké Ball

Super Ball

Hyper Ball

Master Ball

Honor Ball

Ultra Ball

Pour quels Pokémon garder sa Master Ball ?

Dans le monde des Pokémon, la Master Ball est la meilleure et la plus rare à trouver et à utiliser. Historiquement, ce type de Ball est presque impossible à trouver, avec seulement une ou deux Master Balls généralement disponibles tout au long de chaque partie d’un jeu donné.

À la lumière de cela, les joueurs de Pokémon Go se sont rendus sur Reddit pour débattre quels Pokémon valent la peine d’utiliser cette précieuse ball. Après tout, utiliser la Master Ball augmente considérablement les chances de capturer le Pokémon en question. Par conséquent, la sauvegarder pour le bon affrontement est vital.

Le fil de discussion sur Reddit, qui compte maintenant plus de 250 commentaires, est rempli de joueurs débattant quel Pokémon est “digne” d’utiliser la précieuse Master Ball.

D’emblée, les joueurs de Pokémon Go ont révélé que les formes de Galar des oiseaux légendaires sont souvent les affrontements qu’ils sauvegardent et utilisent leurs Master Balls pour. Après tout, ces types rares de Pokémon légendaires sont extrêmement difficiles à capturer, avec un taux de fuite de base de 90% après la première ball.

Un Redditor a commenté : « Le jour où j’ai décidé d’utiliser une Master Ball pour le prochain oiseau de Galar que je verrais était le premier jour où je n’ai pas vu d’oiseau de Galar depuis. »

Un autre joueur de Pokémon Go a ajouté : « Je n’ai toujours pas vu d’oiseau G, donc il y a de bonnes chances que quand je le ferai finalement, je ne laisserai pas ce f**ker s’échapper. »

En plus des oiseaux de Galar, de nombreux autres joueurs de Pokémon Go ont révélé qu’ils utilisaient une Master Ball lors d’affrontements avec d’autres Pokémon rares ou shiny.

« Je garde la mienne pour un Légendaire Parfait (Hundo) quand je suis sur la dernière ball ou peut-être pour un oiseau de Galar shiny. Les oiseaux de Galar réguliers ne valent pas la peine pour moi mais si j’avais jamais la chance de rencontrer un shiny, j’utiliserais définitivement une Master Ball. »

Pour ceux qui sont nouveaux à Pokémon Go et souhaitent savoir quels Pokémon valent la peine de sauvegarder leurs Master Balls, la communauté semble être unie sur le fait que les oiseaux de Galar, shiny ou non, valent la peine de sortir la Master Ball.