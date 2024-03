Le mystère fascinant de la Pierre Sinnoh de Pokémon Go enfin dévoilé

Plusieurs joueurs de Pokémon Go ont été stupéfaits de voir qu’un Easter Egg remontant à Pokémon Diamant et Perle, était sous leurs depuis des années.

Avez-vous déjà réalisé que la Pierre Sinnoh de Pokémon Go était en fait juste un diamant et une perle fusionnés ensemble ? Non ? Nous non plus, et heureusement puisque des centaines d’autres personnes en ligne ne le savaient pas également, sinon, nous aurions pu nous sentir un peu bêtes.

Un fan de Pokémon du nom de u/Hawkster69 a partagé un post sur Reddit avec la découverte, accompagné du texte, “Frère, je viens de remarquer que la pierre Sinnoh est littéralement un diamant et une perle, comme dans les jeux Sinnoh”. Levez la main si vous réalisez cela seulement maintenant.

Le secret “époustouflant” de la Pierre Sinnoh de Pokémon Go

De nombreux autres fans de Pokémon sont tout aussi étonnés par cet Easter Egg, même si bien sûr, il y a énormément de gens qui le savaient depuis le début. Les fans s’amusent beaucoup dans les commentaires, avec toute une gamme d’opinions.

Certains partagent la découverte, comme ce jouer qui a déclaré, “Whoa, je n’avais jamais remarqué ça !” Tandis qu’un autre ajoute, “Tout ce temps je pensais que c’était juste un volant de badminton”.

Une autre personne est ensuite intervenue, en disant, “Sainte vache je pensais que c’était une balle de badminton ! Merci !” Apparemment, beaucoup de gens pensaient que c’était une référence au badminton.

D’autres joueurs ont en revanche agi avec suffisance, car ils savaient clairement tout cela depuis le début, avec un commentaire ajoutant, “ET LA PIERRE D’UNYS EST NOIRE ET BLANCHE”. Pourtant, dans une série avec autant de Pokémon et autant de fonctionnalités, il est assez facile de manquer certains petits détails comme celui-ci.