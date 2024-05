Les fans de Pokémon déplorent le manque d’éclat des évolutions shiny d’Évoli

The Pokémon Company

Après avoir demandé à d’autres dresseurs de Pokémon quelle Évolition choisir pour leur Shiny, la discussion a rapidement dégénéré en un débat sur les options les plus décevantes.

Le Pokémon adoré Évoli est connu pour ses diverses évolutions, surnommées Évolitions, qui transforment cette petite créature adorable en une bête élémentaire plus puissante. Étant donné la popularité d’Évoli, il n’est pas surprenant que sa forme Shiny rare soit très convoitée, surtout par ceux qui espèrent tous les attraper.

Cependant, selon les joueurs, toutes les Évolitions Shiny ne valent pas la peine d’être traquées, et certains designs sont qualifiés de “décevants“.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En réponse à un joueur sur le subreddit Pokémon Écarlate & Violet qui demandait en quoi il devrait faire évoluer son Évoli Shiny pour un “effet wow maximal”, les fans ont clairement indiqué leurs formes préférées et les moins appréciées.

Un commentateur a suggéré au joueur de choisir Noctali ou Nymphali, qualifiant leurs Shiny (ainsi que celui d’Évoli Shiny) de “géniaux“. Le même utilisateur a qualifié Mentali, Voltali et Aquali de “décents” et a appelé Phyllali, Givrali et Pyroli “décevants“.

D’autres étaient généralement d’accord avec ce sentiment, et ce n’est pas surprenant. Alors que les coloris Shiny de Nymphali et Noctali sont impressionnants – le Shiny Nymphali inverse ses couleurs standard, tandis que les accents bleus du Shiny Noctali complètent parfaitement sa fourrure noire – les Shinys de Phyllali, Givrali et Pyroli sont à peine distinguables de leurs apparences normales.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mentali, Voltali et Aquali sont un peu plus controversés, car leurs changements de palette sont plutôt dramatiques.

Certains commentateurs ont suggéré de meilleurs designs pour les Évolitions plus controversées, comme un brun inspiré de l’automne pour Phyllali et des changements de palette pour Pyroli de type Feu et Givrali de type Glace.

Quant à l’auteur du post, il semblait ouvert à l’idée de garder sa trouvaille Shiny telle quelle. En réponse à un commentaire suggérant de ne pas faire évoluer le Pokémon, il a qualifié Évoli Shiny de “Petit chaton des neiges adorable”.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il est intéressant de constater que les Évolitions Shiny ne suivent aucun motif particulier. Leur variété de designs et les réactions des fans reflètent bien les sentiments des joueurs envers les Pokémon Shiny en général.

Certains designs se démarquent clairement (comme Noctali et Rayquaza), les changements de palette dramatiques sont controversés (comme Mentali et Wattouat), et d’autres sont critiqués pour être presque de la même couleur (comme Givrali et Carchacrok).

Cela peut signifier que votre Évolition préférée a une forme Shiny décevante. Néanmoins, le fait que ces Pokémon suscitent une gamme de réactions des fans face aux designs Shiny est, à sa manière, assez parfait pour le Pokémon Évolutif.

L’article continue après la publicité