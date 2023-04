Ce Pokémon de la 9ème génération était sous vos yeux depuis 25 ans

Un fan de Pokémon a partagé sa découverte fascinante : l’un des créatures de la Génération 9 était présente dans la première édition de cartes Pokémon.

L’arrivée d’une nouvelle génération de Pokémon est toujours un moment excitant. Les dresseurs du monde entier sont toujours impatients de découvrir quelles créatures les attendent dans leur prochaine avanture.

The Pokémon Company et Game Freak l’ont bien compris et ont appris depuis bien longtemps qu’ils pouvaient rendre fous les fans avec une révélation bien dosée. C’est pourquoi il arrive que des Pokémon soient révélés bien avant la sortie de la génération suivante.

Le cas le plus connu est probablement le cas de Togetic, dont l’apparition dans l’anime Pokémon est nettement antérieur à la sortie de Pokémon Argent et Or.

Néanmoins, une étrange découvert a tout simplement abasourdi certains fans : et si les Pokémon Nigirigon avait été aperçu pour la première fois il y a plus de 25 ans ?

Nigirigon aussi vieux que Pikachu ?

Le 19 avril 2023, le pixel artiste TAHKO a publié sur Twitter une image qui a rapidement retourné le cerveau de nombreux internautes.

Dans le son tweet, l’artiste partage simplement la carte Pokémon Psykokwak de Première Édition, sortie il y a maintenant plus de 25 ans.

Sur cette carte, on voit l’indécrottable canard se tenir la tête devant une mare de laquelle bondit un petit poisson rouge. Un petit zoom plus tard, on se rend compte que le poisson a clairement une allure semblable au Pokémon Nigirigon… qui n’est sorti qu’avec Pokémon Écarlate et Violet.

Il était là depuis les débuts de Pokémon.

Plusieurs internautes ont d’abord cru à une blague, pensant que le poisson avait été rajouté sur l’image… mais il s’agit bien ici de la carte originale.

Si une poignée de fans ont immédiatement crié au génie, la plupart restent dubitatifs, préférant attribuer cette curiosité à la simple coïncidence. L’utilisateur Twitter MiamiADVANTAGE a d’ailleurs saisi cette opportunité de prédire l’avenir de Pokémon grâce à une capture d’écran de l’anime Pokémon :

