Les fans réclament des Pokémon Méga-Téracristal pour Légendes Pokémon Z-A

Depuis l’annonce de Légendes Pokémon : Z-A, les fans spéculent sur les Pokémon qui pourraient obtenir une nouvelle Méga-Évolution. Et pourquoi pas une combinaison de Méga et de Téracristal ?

La mécanique très appréciée de Méga-Évolution est sur le point de revenir avec le prochain jeu Légendes Pokémon, et c’est un sujet brûlant de discussion dans la communauté. Non seulement les formes Méga sont impressionnantes, mais elles peuvent aussi être intéressantes à voir en action dans le circuit compétitif VGC.

Certains fans de Pokémon ont poussé la discussion encore plus loin, via une récente discussion en ligne ou certains joueurs ont évoqué l’idée que la mécanique de Téracristallisation et la mécanique de Méga-Évolution soient fusionnées dans un nouveau format chaotique et potentiellement déséquilibré.

La personne à l’origine du post initial a posé la simple question de savoir si les fans de Pokémon préféraient les Méga-Évolutions ou les types Téracristal, sans savoir qu’il allait donner naissance au phantasme horrifique d’un Méga-Tera Dracaufeu Y type Feu Dynamax.

Game Freak

La réponse à la question initiale a néanmoins mené à des discussions intéressantes. En effet, les camps Méga-Évolution et Téractistal ont trouvé leurs défenseurs. Certains fans affirment que les Méga-Évolutions étaient plus amusantes que les types Téracristal et d’autres insistent sur le fait que les Pokémon Téracristal apportent plus de richesse aux combat que les Pokémon Méga-Évolués.

L’idée de Méga-Téracristallisation a été mentionnée par un utilisateur qui a déclaré, « Légendes Z-A devrait faire la chose la plus drôle et permettre les deux juste pour semer le chaos. » D’autres joueurs de Pokémon dans les commentaires étaient intrigués, et légèrement horrifiés, par cette idée.

Un autre a poussé l’idée encore plus loin, plaisantant, « L’autre Dresseur regardant avec admiration alors que mon Dracaufeu Y Dynamax de type Feu Tera frappe avec un Pyro-Explosion Cataclysmique par le soleil. »

Il est très peu probable que nous voyions un jour les Méga-Évolutions et les Pokémon Téracristal dans le même jeu car ce serait un cauchemar à équilibrer compétitivement, mais qui sait ? Légendes Pokémon Z-A est le moment parfait pour que la franchise explore de nouveaux territoires, et quelque chose de chaotique pourrait être exactement ce dont elle a besoin.

