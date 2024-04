Ce Légendaire de Pokémon Go est si mauvais qu’il devient un trophée

The Pokémon Company

Un joueur de Pokémon Go a été dévasté après avoir capturé son premier oiseau de Galar, pour découvrir ensuite qu’il s’agissait d’un Nundo, mais certains fans insistent sur le fait qu’il a en réalité attrapé un Pokémon “trophée”.

Les Oiseaux de Galar sont notoirement difficiles à trouver et à capturer dans Pokémon Go, leur difficulté étant un point de discorde pour de nombreux fans. Cependant, bien que cela puisse être un défi, certains joueurs soutiennent que cela rend leur capture encore plus excitante, à moins que vous n’attrapiez un Nundo, ce qui est arrivé à un joueur malchanceux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Partageant sa frustration sur Reddit, un utilisateur a écrit : “Le premier oiseau de Galar que j’ai vu, il s’est échappé de la Poké Ball trois fois. Il s’avère qu’il est nul.” Il a ensuite partagé l’évaluation dudit Électhor, révélant qu’il s’agissait juste d’un Nundo.

Comme beaucoup de joueurs le savent, un Nundo représente un Pokémon sans statistique, le rendant assez inutile dans le grand schéma des combats.

Néanmoins, certains fans ont été assez impressionnés par la capture de ce joueur, avec un utilisateur commentant que le joueur a en fait eu de la chance avec son monstre de poche malheureux, révélant que “les Nundos sont plus rares que les hundos. C’est un trophée.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les Hundos et leur équivalent Nundo sont généralement assez rares en premier lieu, donc réussir à capturer un Oiseau de Galar Nundo signifie que les chances étaient largement défavorables pour ce joueur, mais cela signifie aussi qu’il a obtenu un ajout extrêmement rare à son Pokédex.

D’autres fans ont été rapides à louer la chance de l’auteur, ajoutant : “Je préférerais cela à tout sauf un hundo tous les jours ! Ça doit être tellement rare” tandis qu’un autre a fait écho à ce sentiment en déclarant que c’est, “Toujours vraiment cool cependant, et honnêtement c’est vraiment une chance de se vanter de l’avoir, de plus, le fait d’utiliser 3 Poké Balls sur un est presque inouï.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cela montre bien que parfois la puissance n’équivaut pas à la rareté.