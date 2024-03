Les joueurs réclament une refonte majeure des Oiseaux de Galar dans Pokémon Go

Les joueurs de Pokémon Go appellent Niantic à apporter des changements majeurs à leurs Oiseaux de Galar, beaucoup rapportant ne pas en avoir vu depuis des années.

Avec tant de Pokémon à capturer dans Pokémon Go, il peut être facile d’en manquer quelques-uns lors de vos aventures. Désormais, certains joueurs signalent quelques Monstres de Poche insaisissables qui ne semblent jamais apparaître, et quand vous parvenez enfin à en trouver un, les chances de l’ajouter à votre Pokédex sont incroyablement minces.

Inutile de préciser que les fans en ont assez.

« Les Oiseaux de Galar devraient soit être difficiles à trouver, soit difficiles à capturer, mais pas les deux » a partagé un utilisateur sur le Reddit de Pokémon Go. En fin de compte, les Oiseaux de Galar – Artikodin de Galar, Électhor de Galar et Sulfura de Galar – peuvent être assez difficiles à trouver et encore plus difficiles à capturer, ce qui en fait une expérience assez chanceuse mais aussi assez frustrante.

L’auteur du post a ensuite ajouté : « Ils apparaissent actuellement comme des apparitions super rares avec l’encens quotidien, je pense que c’est une bonne manière de les trouver mais leur taux de capture devrait être augmenté. Alternativement, gardez le taux de capture mais faites-les apparaître plus régulièrement à l’état sauvage, apparaissant aléatoirement aux PokéStops et, lorsqu’un fuit d’un PokéStop, il apparaît dans un autre assez proche, » appelant à des changements majeurs dans leur fonctionnement.

D’autres fans ont pris part aux commentaires pour être d’accord avec l’auteur, certains révélant à quel point les apparitions sont réellement rares. Un utilisateur a écrit : « Je joue tous les jours depuis des mois et je n’en ai jamais vu un » tandis qu’un autre a ajouté : « Je joue depuis des années, et j’utilise l’encens quotidien presque tous les jours. Je n’en ai toujours pas vu. Des amis qui jouent depuis un mois en ont capturé 2. C’est frustrant. »

Cependant, alors que beaucoup ont commenté qu’ils étaient d’accord avec le posteur, certains ont révélé que cela faisait partie du charme du jeu.

« J’aime l’aspect de rareté » a révélé un utilisateur, poursuivant en disant que la rareté est « quelque chose qui manque à beaucoup de Pokémon légendaires dans ce jeu. »

D’autres ont instantanément été d’accord avec le commentaire, ajoutant que « les oiseaux sont les seuls Pokémon non-shinys dans le jeu qui vous donnent réellement de l’excitation quand vous les voyez apparaître. C’est à cause de leur rareté et de la difficulté à les obtenir. »

Un autre a ajouté qu’il souhaitait « qu’ils fassent fonctionner plus de Légendaires de manière similaire aux oiseaux de Galar au lieu de bloquer 95% des Légendaires derrière les Raids » en continuant à demander à Niantic de « mettre plus de choses rares dans le jeu. »

Bien que la rareté des oiseaux de Galar ne soit pas à sous-estimer et sera naturellement frustrante, il y a quelque chose à dire sur l’excitation des fans lorsqu’ils les rencontrent. Néanmoins, il semble que la communauté appelle à ce qu’ils fassent quelques apparitions de plus à l’état sauvage.