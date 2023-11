La réceptionniste Pokémon : Date de sortie, bandes-annonces et plus

Une toute nouvelle série Pokémon a été annoncée, marquant la première collaboration entre la franchise et Netflix. Les deux se sont associés pour un nouveau projet en stop-motion, La réceptionniste Pokémon. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent.

Avec la fin tant appréciée de l’anime Pokémon, Nintendo a commencé à explorer de nouvelles façons d’élargir la franchise et de plonger dans différentes méthodes pour raconter les histoires de l’univers colossal qu’est le monde des Pokémon.

Ainsi, lors du récent livestream “Pokémon Presents”, la société a confirmé qu’ils développeraient une nouvelle série en stop-motion avec Netflix, appelée “La réceptionniste Pokémon”. Pour ceux qui sont curieux de cette nouvelle série, voici tout ce que vous devez savoir.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La réceptionniste Pokémon arrivera sur Netflix le 28 décembre 2023, selon un tweet du compte de la plateforme de streaming. Cela est conforme à leur promesse initiale plus tôt cette année que l’émission serait lancée au quatrième trimestre.

Dans un communiqué de presse à l’époque, le vice-président du contenu Netflix en Asie, Minyoung Kim, a déclaré : “Netflix a hâte de ravir les fans au Japon et dans le monde entier avec La réceptionniste Pokémon”. Kim a promis “une toute nouvelle expérience visuelle et narrative présentant une animation en stop-motion révolutionnaire se déroulant dans le monde des Pokémon, en étroite collaboration avec The Pokémon Company”.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Nous sommes également ravis de révéler cette nouvelle série lors du Pokémon Day et d’offrir aux fans encore plus de choses à attendre en ce jour spécial célébrant la franchise populaire”, a-t-elle conclu.

Intrigue de La réceptionniste Pokémon : De quoi s’agit-il ?

Jusqu’à présent, il y a très peu de détails sur ce dont parlera la nouvelle série Pokémon. D’après les bandes-annonces et le style général des œuvres d’art, il semble s’agir d’une expérience beaucoup plus détendue et ambiante que ce à quoi les fans peuvent être habitués avec la série animée principale.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’histoire sera racontée à travers une animation en stop-motion créée par Dwarf Studios. Le personnage principal s’appelle Haru, une concierge au Pokémon Resort.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Haru, aux côtés de son fidèle compagnon Pokémon Psyduck, sera l’élément central de l’histoire, la série se concentrant autour de ses interactions avec les divers Pokémon qui passent par le complexe.

Bande-annonces de La réceptionniste Pokémon

Fans de Pokémon, vous avez de la chance. Lorsque la nouvelle série a été annoncée, Netflix et Nintendo ont également fourni une petite mais magnifique bande-annonce teaser pour accompagner la confirmation verbale que le projet se faisait.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La bande-annonce teaser peut être visionnée ici :

En plus de la fenêtre de sortie, Netflix a également inclus un court aperçu de La réceptionniste Pokémon.

De plus, la chaîne YouTube de la plateforme a téléchargé une vidéo en coulisses avec Non – la voix de Haru, le protagoniste de la série.

Suite à l’annonce de la date de sortie officielle, Netflix a publié une bande-annonce plus détaillée de La réceptionniste Pokémon qui présente des scènes de l’émission. Elle nous présente correctement Haru et son adorable partenaire Psyduck.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Regardez-la ici :