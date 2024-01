La Réceptionniste Pokémon : Une Saison 2 déjà en préparation ?

La charmante série en stop-motion La Réceptionniste Pokémon est désormais disponible sur Netflix, et après les éloges des fans ainsi que quelques courts épisodes, beaucoup se demandent s’il y en aura d’autres.

C’est probablement le rêve de nombreuses personnes de vivre sur une île tropicale avec des Pokémon, et La Réceptionniste Pokémon, récemment sortie, explore justement cette idée, alors que le protagoniste Haru prend un emploi dans un hôtel Pokémon sous le soleil.

Netflix et la société Pokémon Company ont récemment lancé La Réceptionniste Pokémon sur la plateforme de streaming, et les fans adorent déjà l’émission, ainsi que ses versions douillettes de Pokémon de poche préférés des fans comme Évoli, Fouinar et le Pokémon migraineux Psykokwak.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien que la série soit magnifique et que les fans semblent ravis du résultat final, il n’y a malheureusement que quatre courts épisodes, et beaucoup de personnes supplient déjà pour le retour de plus d’épisodes pour retrouver les aventures ensoleillées de Haru, Psykokwak et le reste du casting de La Réceptionniste Pokémon.

Alors, découvrez ci-dessous si ou quand une saison 2 de La Réceptionniste Pokémon pourrait se produire.

La saison 2 de La Réceptionniste Pokémon est-elle déjà annoncée ?

Malheureusement, pour l’instant, il n’y a pas de plans publics pour une saison 2 de La Réceptionniste Pokémon. Netflix ne mentionne pas de futures saisons sur son site web, et il n’y a eu aucun mot officiel de la part de la société Pokémon ou des animateurs de dwarf studios.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cela est probablement dû au travail écrasant nécessaire pour l’animation en stop-motion, avec les modèles déplacés minutieusement par petits incréments pour chaque image, un processus qui peut prendre des années à terminer même pour quelque chose d’aussi court que La Réceptionniste Pokémon.

Une récente vidéo Making Of de La Réceptionniste Pokémon a été publiée par Netflix, montrant le travail acharné nécessaire pour donner vie aux Pokémon, et chacun de leurs mouvements. Si une suite de La Réceptionniste Pokémon est annoncée un jour, cela prendra sans aucun doute beaucoup de temps à être publié.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

C’est tout ce que nous avons sur la saison 2 de La Réceptionniste Pokémon pour l’instant, mais en attendant avec espoir plus d’épisodes de cette magnifique série, il y a toujours des jeux à jouer pour assouvir votre envie de Pokémon.

Si vous vous rendez à Paldea pour voir plus de mignons Pokémon, ou si vous essayez de remplir votre Pokédex, assurez-vous de consulter d’autres de nos excellents guides.